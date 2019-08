Gemelle Kessler | l’originale richiesta nel testamento | «Un’idea per risparmiare spazio»

Gemelle Kessler - un annuncio spiazzante : "Come vogliamo essere sepolte" : Insieme fino alla fine. Anzi, oltre: anche dopo la morte. Le Gemelle Ellen e Alice Kessler, storiche soubrette del varietà degli anni '70, vogliono essere sepolte un un'unica urna. È questa la disposizione che le due signore di 82 anni hanno lasciato scritta nel loro testamento. "Io e Ellen vogliamo

Gemelle Kessler e il testamento : ‘Le nostre ceneri in un’unica urna’ : Riposare per l’eternità in un’unica urna. Questo il desiderio delle Gemelle Ellen e Alice Kessler, storiche soubrette del varietà degli anni ’70. Le showgirl, oggi 82 anni, hanno lasciato scritta questa volontà nel loro testamento. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” ha detto Alice Kessler a Bild come ...

