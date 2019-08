VIDEO MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | highlights e sintesi Dominio di Marquez

MotoGp - si spengono i semafori in Repubblica Ceca : la partenza del Gran Premio di Brno [VIDEO] : Condizioni particolari a Brno, dove la pioggia caduta pochi minuti prima della gara hanno determinato un ritardo della partenza semafori che si spengono e Gran Premio di Brno che può cominciare, con il carico di emozioni e adrenalina che ne consegue. La pioggia arrivata poco prima della gara aumenta lo spettacolo, rendendo più complicate le cose per i piloti in pista, costretti a valutare al meglio ogni traiettoria per evitare rovinose ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Speravo di ottenere la prima fila - sono in dubbio sulla scelta della gomma posteriore” : Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci. ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Sarà importante trovare una buona messa a punto nel warm-up” : Andrea Dovizioso ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il centauro della Ducati si è ben difeso e domani aprirà la seconda fila sulla griglia di partenza, il forlivese si è difeso in difficili condizioni di asfalto e in gara andrà a caccia della vittoria sfidando Marc Marquez che scatterà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dell’intervista su ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Rins? Normale episodio da gara in pista” : Una pole position semplicemente pazzesca quella di Marc Marquez, nel decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP a Brno (Repubblica Ceca). In condizioni molto complicate, l’asso della Honda ha saputo rifilare distacchi incredibili a tutti, rendendosi però protagonista anche di un episodio particolare con Alex Rins, nel quale anche la personalità del campione del mondo in carica è venuta fuori. Una situazione valutata da Marc, come qualcosa di ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP : “Un rischio forse eccessivo visto il campionato ma così è stato ancora più bello” : Marc Marquez esce dalla qualifica del GP di Repubblica Ceca 2019 con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo aver conquistato una strepitosa pole position che è destinata ad essere ricordata per molto tempo visto che è stata ottenuta montando le gomme da asciutto su un tracciato ancora non perfetto e per di più con l’acqua che ricominciava a cadere. Il catalano si é dichiarato bravo e fortunato per la scelta: “Onestamente se ci ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca : qualifiche - highlights e sintesi. Pole di Marquez sul bagnato - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 4° : Marc Marquez ha conquistato la Pole position del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Lo spagnolo è stato perfetto su un asfalto a metà tra asciutto e bagnato, con le gomme slick ha rischiato tantissimo ed è riuscito a firmare il miglior tempo precedendo il buon Jack Miller e il redivivo Johann Zarco. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto, Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto della ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...

VIDEO MotoGP - il futuro dell’Academy di Valentino Rossi. Uccio : “Vediamo se ci sono talenti meritevoli di entrare” : Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, si è soffermato sul futuro dell’Academy di cui tiene le redini insieme al grandissimo amico Valentino Rossi. In un’intervista concessa a Sky ha parlato dei potenziali nuovi talenti: “Stiamo valutando e guardando se c’è qualche talento meritevole di entrare nell’Academy ma se non ci sono non ci sono. Non dobbiamo per forza riempire un buco. Anzi, abbiamo visto che se ci ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi prove libere. Quartararo in testa - Dovizioso risponde - brividi per Valentino Rossi : Oggi si sono disputare le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione va in scena a Brno. Giornata caratterizzata anche dal meteo un po’ incerto, preludio a quanto potrebbe accadere domani in qualifica visto che la pioggia sembra essere certa. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, precedendo di un soffio Marc Marquez che sembra avere il miglior passo ...

VIDEO MotoGP - una nuova carena per la Ducati nel GP di Repubblica Ceca 2019 : Una nuova soluzione per quanto riguarda la Ducati per il GP della Repubblica Ceca di MotoGP in quel di Brno: carena simile a quella vecchia per la casa italiana, non presenta più due bavette ma solamente una più grande. Fondamentale a livello aerodinamico. Andiamo a scoprirla nel VIDEO successivo. VIDEO: IN Repubblica Ceca UNA nuova carena PER LA Ducati Foto: Valerio Origo

VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non si ritirano. Sicura la loro presenza nel 2020 in MotoGP : Qualche Gran Premio non al top, da qualche mese manca un colpaccio. loro però non lasciano, anzi, rilanciano, nonostante l’età che avanza. Altro che ritiro: Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo hanno già deciso di proseguire, certamente, nel Motomondiale nella classe MotoGP almeno per un’altra stagione, quella del 2020. Troveremo ancora in pista dunque il pRossimo anno sia il fenomeno di Tavullia che l’iberico. VIDEO Rossi E ...

Motogp/ Streaming VIDEO e tv - prove libere Fp1 e Fp2 Gp Repubblica Ceca 2019 : Motogp Streaming video e tv SkyGo prove libere FP1 e FP2 Gp Repubblica Ceca 2019 Brno: orari tv, come seguire su Sky le sessioni in programma oggi 2 agosto.

MotoGp – Acrobazie e sudore : l’allenamento di motocross di Petrucci termina con… le bolle sulle mani [FOTO e VIDEO] : Danilo Petrucci non teme il caldo: le conseguenze delle elevatissime temperature sulle mani e sul manubrio della moto del ternano dopo l’allenamento di motocross I piloti della MotoGp sono tornati ad allenarsi, se mai si sono fermati. Valentino Rossi dopo una vacanza al mare con gli amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello è tornato in pista con i giovani dell’Academy sul circuito di Misano, mentre Danilo Petrucci si è ...