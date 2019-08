Mick Schumacher | il figlio di Schumi | vince in Formula 2

Fonte : vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2019) La vittoria in F2 diLa vittoria in F2 diLa vittoria in F2 diLa vittoria in F2 diLa vittoria in F2 diTrae Nobuharu Matsushita è battaglia serrata fino all’ultimo giro, ma il tedesco non molla e dimostra di avere il passo giusto per garantirsi il primo posto, anticipando il giapponese e Sette Camara. Così, primo successo in2 e flag to flag all’Hungaroring. Mamma Corinna, sotto al podio, è felicissima. Intorno una grandissima emozione, pensando anche a papà Michael., classe 1999, debuttante nella categoria e allievo della Ferrari Driver Academy, ha dimostrato di essere diventato grande . «Sono molto contento», sono state le sue prime parole a fine gara, «è stata una corsa fantastica, Matsushita mi ha fatto divertire, ma non è stato ...

