Auto finisce contro il muro di un cantiere | due morti

Schianto in centro - travolge con l’Auto tre moto e finisce contro un semaforo : Ancora una incidente stradale. Stavolta a Roma nei pressi di Porta San Sebastiano nel quartiere Appio Latino. Erano da poco passare le 7 di sera di venerdì 2 agosto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato uno spaventoso sinistro che ha fatto pensare al peggio. Un’ auto ha travolto tre motociclisti, per poi schiantarsi contro un semaforo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 2 agosto. A rimanere gravemente ...

Torino - non vede i lavori in corso e finisce con l’Auto nel pozzetto del cantiere : Protagonista dell'insolito incidente una 66enne alla guida di una Opel Astra. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla dallo scavo per il teleriscaldamento della zona (Borgo San Paolo). Portata in ospedale, ma fortunatamente la donna non sarebbe grave.Continua a leggere

Finisce con l’Auto in un fosso e resta intrappolata per 6 giorni tra le lamiere : viva per miracolo : La 45enne belga Marie Bastide è viva per miracolo... dopo essere finita con la sua auto in un fosso, è rimasta intrappolata tra le lamiere per 6 giorni e ad una temperatura di 40 gradi prima di essere ritrovata. Dovrà subire delle operazioni chirurgiche ma il peggio è passato: "Per sopravvivere ho bevuto acqua piovana. Non riuscivo a muovermi, perdevo i sensi per il dolore". Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, la donna si era ...

Pollenza - Auto finisce contro un camion e si ribalta : muore 64enne - la moglie è grave : Violento scontro tra un’auto Fiat Qubo e un camion a Pollenza, nella provincia di Macerata. Stefano Giancamilli, sessantaquattro anni di Ostra Vetere, ha perso la vita nell'incidente stradale. Viaggiava in auto insieme a sua moglie, una donna di 48 anni che è stata portata sotto choc all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.Continua a leggere

Incidente Futa - scooter finisce sotto Autobus : muore papà di tre bimbi mentre torna da lavoro : Incidente mortale ieri pomeriggio nel territorio di Monghidoro, in provincia di Bologna, sulla Futa dove un papà di 3 bimbi di 48 anni è finito con lo scooter sotto una corriere Tper ed è morto sul colpo. Stava tornando dal lavoro. Disagi anche al traffico, con la strada che è rimasta per ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.Continua a leggere

Masso cade da un bosco e finisce su un Auto in sosta : ha distrutto l’abitacolo - lo shock dei residenti : E’ accaduto ieri, lunedì 29 luglio, a Tavernola, in località Scaletta. I residenti hanno sentito un rumore forte, improvviso e quando sono andati a vedere cosa fosse accaduto sono rimasti a bocca aperta. Un enorme Masso di pietra rotolato giù da un bosco si era infilato nell’abitacolo di una Mercedes, in una zona lungo la strada provinciale 469. La strada in questione non è nuova a episodi simili. Grazie ai frammenti di roccia sparsi e ai ...

Incidente in Calabria - 22enne finisce con l'Auto in una scarpata : è grave : Nella mattina di oggi 30 luglio, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente in provincia di Vibo Valentia. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare in una scarpata. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito molto gravi e per questo motivo è stato necessario l'intervento di un elisoccorso ...

Doppio incidente al rally : Auto finisce fuori strada e travolge il pubblico : Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la mattinata di oggi del famoso rally di Alba, in Piemonte. Un Doppio incidente, infatti, ha traumatizzato spettatori e appassionati, provocando feriti e tanta, tanta paura. Il primo si è verificato quando una delle auto in gara, uscendo fuori strada, è andata ad infrangersi contro le tribune, dove erano assiepati molti fan. Uno dei quali è attualmente in gravi condizioni ricoverato in ospedale: è un uomo ...

Alto Adige - Auto finisce in una scarpata : morte due donne e due ferite : Alto Adige, auto finisce in una scarpata: morte due donne e due ferite Le quattro stavano rientrando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro in una malga, in val Ridanna. Le due vittime avevano 17 e 19 anni. La macchina potrebbe aver avuto un guasto: è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di ...

Voleva intascare l’assicurazione! Finisce con l’Auto in mare e uccide i due figli autistici : È finito in acqua al volante della sua auto con la moglie e i figlioletti dentro provocando la morte di questi ultimi. Alla base di quella che pareva una drammatica fatalità in realtà si nasconderebbe un vero e proprio omicidio premeditato, messo in atto per intascare le assicurazioni sulla vita che aveva stipulato per i familiari a suo beneficio. È la terribile storia che arriva dallo stato della California, in Usa, dove il 44enne Ali Elmezayen ...

Incidente all’alba : Auto si ribalta e finisce in un fosso. Morti i 4 ragazzi a bordo : L’Incidente alle 5 di mattina. Secondo la prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto e poi finendo in un fosso

Jesolo - Auto finisce in un canale : morti quattro giovani : Luca Sablone L'episodio è avvenuto poco prima dell'1,30: non sono bastati i tentativi di rianimazione. Il conducente ha perso il controllo della vettura; salva una ragazza Tragedia a Jesolo, dove quattro ragazzi hanno perso la vita in seguito ad un incidente stradale. I ragazzi stavano facendo ritorno nelle proprie case dopo aver preso parte ad una serata in un locale: il conducente ha perso totalmente il controllo della macchina, ...

