Fonte : lastampa

(Di sabato 3 agosto 2019) Legambiente: sui nostri litorali si raccolgono in media 77 filtri di sigarette ogni cento metri. Stabilimenti balneari, Comuni e tabaccai incentivano la raccolta e i comportamenti virtuosi

CalzelunghePipi : RT @LaStampa: Legambiente: sui nostri litorali si raccolgono in media 77 filtri di sigarette ogni cento metri. Stabilimenti balneari, Comun… - LaStampa : Legambiente: sui nostri litorali si raccolgono in media 77 filtri di sigarette ogni cento metri. Stabilimenti balne… - LaStampa : Posacenere portatili e birra gratis. In spiaggia la battaglia ai mozziconi -