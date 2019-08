Livorno | cadavere in un sacco a pelo rinvenuto in un fosso

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Marco Della Corte Il corpo di una donna , avvolto in un, è statoin un fossato in località Riotorto, il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri, avviati i primi accertamenti Il corpo senza vita di una donna è statodai carabinieri nella mattina del 3 agosto 2019 all'interno di uno scannacosteggiante la vecchia statale Aurelia, precisamente nella zona di Riotorto tra Venturina e Piombino, in provincia di. Gli uomini dell'Arma giunti sul posto e, una volta ascoltato il pm, hanno dato inizio ai primi accertamenti in attesa del medico legale che, giunto sul luogo, ha effettuato i primi esami sulla salma. Il corpo, che si presentava in avanzato stato di decomposizione, non presenterebbe evidenti segni di violenza all'esterno. Secondo i primi esami svolti dal medico legale, il decesso della donna risalirebbe ad una settimana fa. ...

