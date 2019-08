Johann Zarco MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | “Un sorriso dopo tanta sofferenza | domani

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) A volte ritornano… Quantomeno quando le condizioni sono variabili. Oggi la pioggia è stata la grande protagonista nel corso delle qualifiche del Gran Premio didellamesi di oblio da quando è sbarcato in KTM, ha saputo centrare la terza prestazioone alle spalle di Marc Marquez e Jack Miller tra pioggia, asfalto bagnato, e pista che andava asciugandosi.tante difficoltà, il francese ex Yamaha non può che sorridere ai microfoni di Sky Sport: “Ho sofferto parecchio in questo avvio di campionato e questa prima fila mi regala una giornata migliore. So bene che sarà solo una partentesi, perchè anche in questo fine settimana non siamo andati bene. Ieri abbiamo preso il via con un passo davvero lento, oggettivamente non riesco a sfruttare la mia moto sull’asciutto., per esempio, la gara non vedrà la possibilità della ...

OA_Sport : Johann #Zarco #MotoGP, #CzechGP 2019: “Un sorriso dopo tanta sofferenza, domani sull’asciutto servirà un’impresa” - dianatamantini : MOTOGP - Marc Márquez conquista la pole position a Brno grazie ad un capolavoro di strategia ed in pista. Top Ducat… - corsedimoto : MOTOGP - Marc Márquez conquista la pole position a Brno grazie ad un capolavoro di strategia ed in pista. Top Ducat… -