Scontro tra Autostrade e Di Maio | il ministro | “Inutile prendersela con M5S | chiedano

Alla vigilia del 14 agosto un nuovo Scontro tra Di Maio e Aspi su Ponte Morandi : Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di "avviare al più presto la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia" dopo la relazione dei periti del tribunale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi - scrive su Facebook Di Maio - ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la ...

Calabria - tragico Scontro moto-auto : muore un giovane : Pochissime ore fa un sinistro stradale si è verificato in Calabria, causando la morte di un giovane di 28 anni. Il ragazzo stava guidando la propria moto, quando si è andato a scontrare in modo frontale contro un'auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto è deceduto sul colpo. Sull'intera dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno cercare di stabilire come si ...

Devil's Hunt : l'ispirato action in terza persona basato sull'eterno Scontro tra luce e oscurità ha una data di uscita : Devil's Hunt arriverà su PC tramite Steam il 17 settembre, in seguito saranno lanciate le versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch nel primo trimestre 2020, come annunciato dal publisher 1C Entertainment e dallo sviluppatore Layopi Games. La versione Switch è stata recentemente rivelata.Mentre il gioco era originariamente previsto per il lancio simultaneo su PlayStation 4, Xbox One e PC, Layopi Games ha deciso di spostare la data di ...

Il nuovo Scontro tra Di Battista e Salvini : "Ministro Salvini, quando la smetterà di disprezzare il lavoro altrui, le ricordo che a differenza sua, che vive di denaro pubblico dal 1993, io non campo sulle spalle dei cittadini, anzi con le tasse che pago, contribuisco a pagarle lo stipendio, trovi il tempo di andare in Parlamento per rispondere a domande dettagliate sui suoi rapporti con il sig. Savoini, indagato per corruzione internazionale, e in commissione Antimafia per fornire ...

Scontro sulla giustizia - resa dei conti M5s-Lega | Cdm avanti tra sospensioni e pause-spuntino : Dopo circa due ore di sospensione è ripreso a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che deve esaminare la riforma della giustizia

Scontro tra auto e scooter Poste - morto un 48enne : Roma – Un incidente con esito mortale e’ avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via della Salvia, all’incrocio con via della Canapa, zona Acilia. A perdere la vita, in seguito ad uno Scontro tra una moto delle Poste ed un’auto, un uomo di 48anni. Al volante dell’automobile un italiano di trentacinque anni, che e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Sul ...

Incidente sull’A4 - Scontro tra auto : morta coppia - feriti neosposi di rientro dal viaggio di nozze : Incidente mortale nella notte sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Settimo Torinese. Una Merceds Cabrio ha improvvisamente sbandato, urtando prima il guardrail sulla destra e poi andando a impattare contro una Fiat Punto: morta una donna col compagna, feriti 2 neosposi che tornavano dal viaggio di nozze.Continua a leggere

Scontro tra camion - un morto. Borgo Panigale “trema” - dopo incidente dello scorso 6 agosto : Si chiamava Gheorghe Pantea Moglan, aveva 68 anni era di Treviso, originario della Romania, il conducente dell'autoarticolato che e' morto questo pomeriggio nell'incidente sul raccordo autostradale tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e l'A1 Milano-Napoli all'altezza di Borgo Panigale. L'autotrasportatore, che aveva appena scaricato la merce a Firenze, era in viaggio verso Oderzo, in provincia di Treviso, dove risiedeva con la moglie e cinque ...

Bologna - Scontro tra tir lungo l'A14 : autista morto carbonizzato : Fabio Franchini ? L'urlo dopo lo scontro sull'A14: "Questo è un incubo"videoLo scontro mortale tra tirvideoIl caos sulla carreggiatavideoLa colonna di fumo sulla A14 galleryLe immagini dall'altoscontro tra i due mezzi pesanti e circolazione in tilt a Bologna sul raccordo di Borgo Panigale: chiuso il tratto di autostrada Due tir in fiamme e la tangenziale in tilt intorno a Bologna. Sul raccordo ...

Scontro mortale tra tir lungo l'A14 a Bologna : Due camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna. In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro. Redazione Due camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna. In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro. ...

Scontro tra camion a Borgo Panigale - c'è una vittima. Chiusa la A14 : Uno Scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall’incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L’autostrada A14 è Chiusa in entrambi i sensi di marcia.E’ morto l’autista di uno dei camion e ci sono anche dei feriti. Secondo la prima ...

Fuoco sulle autostrade : a Bologna Scontro tra Tir con incendio - nel Vicentino auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Borgo Panigale - Scontro tra tir sulla A14 : i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini : Cinque squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per spegnere l’incendio nato dallo scontro tra due tir sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale (Bologna). L’incidente ha coinvolto anche una bisarca ed è avvenuto sullo stesso tratto di autostrada in cui era esplosa un’autocisterna il 6 agosto del 2018. L'articolo Borgo Panigale, scontro tra tir sulla A14: i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini ...

Incendio sulla A14 dopo lo Scontro tra due tir : un morto - traffico in tilt : Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.Continua a leggere