Lotta | Mondiali cadetti Sofia 2019 | quinto posto per Michela Chessa | fuori gli altri

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Quinta giornata di gare aper idella categoriadella: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei –40 kg, invece esce nel primo turno dei ripescaggi nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre nella greco-romana vengono definitivamente eliminati Steve Momilia (-65 kg) Santo Di Dio (-80 kg) e Michele Giura (-110 kg) Nellafemminile, nei -40 kgsupera nei ripescaggi per priorità la turca Zozan Akar (6-6), ma nella finale per il bronzo viene superata dalla nipponica Miu Obata, che si impone per superiorità con incontro interrotto sul 10-0, mentre nei -61 kg Aurora Russo perde nel primo turno di ripescaggio contro la cinese Zhang Yue, che vince ai punti per 12-7. Nellagreco-romana, nei -65 kg esce nel turno di qualificazione agli ottavi Steve Momilia, sconfitto dal russo Imran Babochiev, che vince per superiorità ...

zazoomnews : Lotta Mondiali cadetti Sofia 2019: sfuma il bronzo per Veronica Braschi ai ripescaggi Michela Chessa ed Aurora Russ… - zazoomnews : Lotta Mondiali cadetti Sofia 2019: va in finale per il bronzo Veronica Braschi out gli altri azzurrini - #Lotta… - FStuppia : 'Questa è la ragione per cui dico sempre di aver bisogno di piloti che rimangano da me per tre stagioni. Serve per… -