Golf | Thorbjorn Olesen accusato di molestie su un volo verso Londra Un testimone | “Era

Golf - Open d’Italia 2019 : presenti anche Justin Rose e Thorbjorn Olesen - parate di stelle all’Olgiata Golf Club di Roma : Dopo la conferma di Francesco Molinari, pRoseguono le buone notizie per gli organizzatori del Open d’Italia 2019. La 76a edizione dell’appuntamento dello European Tour, tappa delle Rolex Series in programma dal 10 al 13 ottobre 2019 presso l’Olgiata Golf Club di Roma, potrà infatti contare anche sulla presenza dell’inglese Justin Rose, attualmente n.4 del ranking mondiale e campione olimpico in carica, e del danese ...