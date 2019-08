Dolunay | episodio 42 | Hakan mette alla prova la moglie inscenando il delitto di Salih

Dolunay - trama 35° episodio : l'Onder ferito a causa di Demet - Nazli apre il ristorante : La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” meglio conosciuta come Dolunay, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, continua ad essere avvincente. Dagli spoiler dell’appuntamento che i telespettatori italiani vedranno il 26 luglio 2019, si evince che dopo la denuncia di Demet, le forze dell’ordine faranno irruzione nel magazzino in cui si troverà Hakan Onder. Quest’ultimo nel bel mezzo dello scontro a fuoco con i poliziotti ...

Dolunay - episodio di mercoledì 24/7 : Nazli e Manami aprono il ristorante : Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Canale 5, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che riesce a coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 33 in onda mercoledì 24 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La giovane Piran potrà dirsi contenta della possibilità di aprire il ristorante con l'amica Manami, ma non termineranno gli ostacoli per le due persone. Lo strano ...

Dolunay - episodio 9 luglio : l'Aslan e Nazli vanno alla ricerca di Bulut : Nuovi episodi in compagnia della soap opera "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che va in onda tutti i giorni della settimana ottenendo un riscontro positivo del pubblico. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso di martedì 9 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. Quest'ultima perderà la felicità per via della presenza ostacolante nella sua vita della sorella. Le tensioni avvertite da Nazli per via del ...

Dolunay - episodio 8 luglio : Nazli decide di allontanarsi dal datore di lavoro : Continua l'appuntamento in compagnia della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che riesce a tenere incollati al piccolo schermo numerosi spettatori. Le anticipazioni della puntata numero 21, in onda su canale 5 lunedì 8 luglio, svelano che la concentrazione sarà posta intorno al personaggio di Bulut. Il bambino vivrà la sofferenza dovuta alla scomparsa dei genitori, senza dimenticare che il piccolo dovrà fare i ...

Dolunay - episodio del 28 giugno : Hakan furioso per lo scontro tra Demet e Ferit : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori le vicende della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) in onda dal 10 giugno al posto del dating-show Uomini e Donne. Le anticipazioni dell'episodio numero 15 che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 28 giugno sottolineano che Hakan avrà intenzione di mettere in atto un piano volto a vendicarsi nei confronti di Ferit. Il marito di ...