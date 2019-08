Caso Ronaldo | dalla Corea chiesti danni per 50 milioni

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo prosciolto. L'accusa di stupro non sussiste : "Nessuna prova certa" : Finisce in una bolla di sapone il Caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga. Esattamente dieci anni dopo, le accuse contro il portoghese cadono e, a quanto pare, non perché sia stato raggiunto un (altro) accordo extragiudiziale quanto perché la giustizia americana ha

Caso Mayorga - decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo : la polizia non ha riscontrato ‘nessuna prova’ : decadono le accuse di stupro mosse ai danni di Cristiano Ronaldo nell’ambito del Caso Mayorga: la polizia di Las Vegas dichiara di non aver trovato alcuna prova al riguardo Il Caso Mayorga sembra essersi risolto nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato di stupro dalla modella che, in passato, aveva descritto dettagliatamente il loro incontro in un hotel di Las Vegas, terminato poi con la ...

Calcio : risolto il Caso Cristiano Ronaldo-Mayorga. Cadono le accuse di stupro per il giocatore della Juventus : Finalmente risolto il caso che aveva sconvolto il mondo del Calcio lo scorso anno. Cristiano Ronaldo può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte le accuse dopo lo scandalo del presunto stupro avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn Mayorga. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute ...

L’ex calciatrice Juventus Ekroth : «Ci vietarono di parlare del Caso Ronaldo stupro - mi sentivo in prigione» : C’è un altro caso mediatico che riguarda la Juventus, stavolta la Juventus femminile. Petronella Ekroth, 29enne difensore svedese, ex bianconera ora nel Djurgarden, ha rilasciato un’intervista all’Expressen in cui racconta la propria esperienza alla Juventus Woman. Un’esperienza che – a leggere ora le sue dichiarazioni riprese da Eurosport – non sembra essere stata felicissima. «Non potevo fare tutto ciò che ...

L’Equipe : “Caso stupro - invito a comparire per Cristiano Ronaldo” : Altro che denuncia ritirata. Cristiano ha ricevuto un invito a comparire dalla giustizia americana per l’accusa di stupro nei suoi confronti, accusa presentata dalla oggi 35enne Kathryn Mayorga. L’atto gli è stato formalizzato, gli avvocati della Mayorga hanno finalmente trovato l’indirizzo torinese del portoghese. La notizia – riportata anche da L’Equipe – è stata data da France Press e da numerosi media ...

Il Caso Ronaldo non è chiuso. L'accusa di stupro di Mayorga è stata presentata alla corte federale : L’accusa di stupro mossa a Cristiano Ronaldo dall’ex modella statunitense Katheryn Mayorga resta in piedi. I legali della donna l’hanno ritirata dal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al Tribunale federale degli Stati Uniti. Un colpo di scena in una giornata in cui dagli Usa sono rimbalzate notizie contrastanti.La decisione di spostare la denuncia al Tribunale federale sarebbe stata dettata, secondo la ...

Caso Ronaldo - accuse di stupro non ritirate - il legale di Mayorga : “Nuova denuncia - nessun dietrofront” : Caso Ronaldo, accuse di stupro non ritirate, il legale di Mayorga: “Nuova denuncia, nessun dietrofront”. nessun dietrofront quindi, le accuse di stupro per l’ attaccante della Juventus restano. Anzi, il legale della donna, non solo smentisce le indiscrezioni di un presunto accordo provenienti dagli Usa, ma rincara anche la dose. accuse non ritirate. “Le accuse non sono state ritirate. Abbiamo ritirato la nostra ...

Caso Mayorga - le accuse di stupro contro Ronaldo non sono state ritirate : l’avvocato della donna fa chiarezza : L’avvocato di Kathryn Mayorga ha smentito la notizia secondo cui le accuse di stupro nei confronti di Ronaldo fossero state ritirate, facendo chiarezza sulla vicenda Il Caso Mayorga non è affatto chiuso per Cristiano Ronaldo, dal momento che la notizia del ritiro delle accuse di stupro da parte della donna è stata smentita dal suo avvocato. AFP/LaPresse Intervenuta ai microfoni di AFP, Larissa Drohobyczer (legale della Mayorga), ha ...