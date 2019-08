Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019)seia pochi chilometri dalle coste dellasud-occidentale, tradel. Il ritrovamento si deve all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), nel corso di due campagne condotte a bordo della nave da ricerca Ogs Explora. Lo studio, pubblicato sulla rivista Marine Geology, ha confermato le precedenti ipotesi sulla presenza di tree ne ha individuati per la prima volta altri tre, uno dei quali è a soli sette chilometri dalla costa. Grazie a mappe dei fondali ad alta risoluzione e a indagini sismiche e magnetiche, i ricercatori guidati da Emanuele Lodolo hanno ricostruito in dettaglio la morfologia del fondo marino, scoprendo i sei: “Sono tutti localizzati entro 22 chilometri dalle coste della; uno in particolare si trova a soli sette chilometri da Capo Granitola”, spiega ...

Corriere : Sicilia: scoperti sei nuovi vulcani sottomarini - fattoquotidiano : Sicilia, scoperti sei vulcani sottomarini “sconosciuti” tra Mazara del Vallo e Sciacca - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, scoperti sei vulcani sottomarini “sconosciuti” tra Mazara del Vallo e Sciacca -