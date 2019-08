Droga | sequestrati 15 kg nelle scuole in un anno

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Francesca Angeli Salvini: «Tolleranza zero per gli spacciatori» E da settembre aumenteri controlli «Nessuna tolleranza per lae gli spacciatori. Città per città, strada per strada, vogliamo spazzarli via uno ad uno. Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle: faremo sempre di più e meglio». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, plaude all'intervento delle forze dell'ordine che nel corso dell'ultimoscolastico heffettuato una serie di controlli anti, evidenziando come anche all'interno degli istituti scolastici, luoghi nei quali i nostri figli dovrebbero essere al sicuro da tutti i punti di vista in realtà non lo siano davvero. Grazie ai controlli sono stati14,7 chili di, arrestate 31 persone mentre 45 sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Quasi 900 le violazioni amministrative e gli illeciti ...

