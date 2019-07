Fonte : ilpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Nell’ultimoglididel 56 persu base annua, fermandosi a a 5,6 miliardi di dollari, un risultato in linea con quanto preventivato dalla società sudcoreana a inizio luglio. Si tratta del secondoconsecutivo

ilpost : Nell’ultimo trimestre gli utili di Samsung sono diminuiti del 56 per cento - HDblog : RT @HDblog: Nintendo Switch, vendite in crescita. Oltre 2 milioni di unità nell'ultimo trimestre - Vittorino1806 : Secondo gli ultimi dati pubblicati da 'Canalys', nell'ultimo trimestre del 2019, le spedizioni degli iPhone in Cina… -