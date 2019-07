Per Conte il piano per il Sud è una priorità assoluta

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal Per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Di Maio : "Per ogni accordo<br> serve intesa con Conte e quell'altro" : Se davanti alle telecamere si è ormai abituato a fare buon viso a cattivo gioco, quando è da solo con i "suoi" Luigi Di Maio ammette i dissapori con la Lega e non usa mezze parole. Sul sito della testata calabrese LaC News 24 è stato pubblicato l'audio del discorso del vicepremier pentastellato durante un incontro a porte chiuse con i militanti del M5S, incontro nel quale ha parlato senza peli sulla lingua e ha detto:"A volte dobbiamo subire ...

Conte : rilancio Sud Per l'Italia intera : 21.01 "Siamo convinti che il rilancio del Sud costituisca di per sé una politica di rilancio dell'Italia intera". Lo avrebbe detto il premier Conte, al tavolo con le parti sociali, sottolinando come tutte le analisi disponibili siano "concordi nell'indicare che un ritorno alla crescita del Mezzogiorno è in grado di trascinare anche lo sviluppo del Centro e del Nord". Conte avrebbe anche detto che il 2 agosto, quando incontrerà il presidente ...

Di Maio : “Per ogni provvedimento ci dobbiamo sedere a un tavolo io - Conte e quell’altro là”. L’audio dell’incontro con gli attivisti : “A volte siamo costretti a subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all’opposizione o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni. ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. ogni ...

Governo - Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza : “Per decidere serve sempre un accordo con Conte e quello là. Lega a volte insopportabile” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta”. È lo sfogo di Luigi Di Maio mentre domenica sera a Cosenza parla con circa 500 iscritti nel corso di un’assemblea del Movimento 5 stelle. L’audio del suo discorso, durato circa un’ora, è stato pubblicato dal sito della testata ...

Azzurri incontenibili : decimo titolo mondiale Per l’Italia in deltaplano : Per la decima volta, le ultime sei consecutive, l’Italia conquista il titolo di campione del mondo di volo in deltaplano. Azzurre anche le medaglie d’oro e d’argento nell’individuale con Alessandro Ploner, pilota di San Cassiano (Bolzano), e Christian Ciech trentino trapiantato a Varese. Per Ploner è il suo terzo titolo mondiale mentre Ciech lo aveva vinto nel 2015. Aggiungendo i cinque titoli europei e le tante medaglie individuali, non si ...

ASPerger Film Festival lancia “42HRS 2019” - il contest Per troupe di filmmaker nel segno di BORIS : Dopo il successo dello scorso anno torna 42HRS, il contest gratuito rivolto a troupe di Filmmakerin occasione della VII edizione di AS Film Festival che si terrà al MAXXI di Roma dal 14al 17 Novembre 2019. 42HRSè nato con l’intento di accogliere Filmmaker da ogni parte d’Italia presso l’auditorium del MAXXI, durante il Festival, per coinvolgerli nella realizzazione di cortometraggi di finzione nel tempo record di 42 ore. “Era da qualche anno che ...

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il Perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

Meret a Sky : “Contento Per la mia prestazione e quella della squadra - dobbiamo pensare solo a noi stessi” : Alex Meret, dopo il tris calato al Liverpool nell’amichevole di Edimburgo ha parlato a Sky Sport: “Sono felice per la mia prestazione e quella di tutta la squadra. Siamo stati bravissimi, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, è una vittoria meritata. Questi test seppur amichevoli ci danno consapevolezza. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Questa è stata la testimonianza, ora guardiamo avanti e miglioriamo la nostra ...

Calciomercato Napoli - futuro sempre conteso Per Pepé : si dovrebbe decidere entro martedì : Calciomercato Napoli, futuro sempre conteso per Nicolas Pepé: oltre agli azzurri c’è l’Arsenal. “Il Lille ha ricevuto tre offerte di 80 milioni di euro e il giocatore dovrebbe optare per l’Arsenal o il Napoli“, ha rivelato ad AFP una fonte vicina alle trattative. “Si dovrebbe risolvere entro martedì. I due club gli offrono uno stipendio netto di 8 milioni di euro e penso che il giocatore abbia già fatto ...

CorSport : Per Paratici sarebbe devastante essere sconfitto da Marotta e Conte : Nella guerra della Juve contro l’Inter per Lukaku c’è molto di più di un calciatore in ballo. C’è una importante questione personale, scrive il Corriere dello Sport. I due sono stati amici per la pelle fino al 30 settembre 2018, quando Marotta annunciò l’addio alla Vecchia Signora. Paolo Ziliani, ieri, sul Fatto Quotidiano, ha raccontato nel dettaglio i motivi degli screzi tra Paratici e Marotta, rimandandoli addirittura ...

La Figc ignorò la denuncia dell’agente Uefa Fiorini Per gli sms illegali dello squalificato Conte (era alla Juve) : Sul Fatto Quotidiano Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta i motivi della rottura tra Beppe Marotta, oggi ad dell’Inter, e Fabio Paratici, Chied Football Officer della Juve, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambi alla Juventus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-Juventus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è ...

Conte : 'Sono soddisfatto di Perisic come punta - faremo delle valutazioni' : La dirigenza dell'Inter prosegue il lavoro sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico Antonio Conte. L'esigenze principali riguardano il settore avanzato, attualmente rappresentato dai soli Martinez (che a breve ritornerà dalle vacanze dopo aver disputato la Coppa America con l'Argentina) ed il giovane Esposito. Contro la Juventus, il tecnico salentino ha provato nel ruolo di punta Ivan Perisic, con buoni risultati. ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : sfida di lusso Per Antonio Conte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà della suggestiva Macao, per l’incontro valido per la International Champions Cup 2019, che metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Paris Saint-Germain campione di Francia. Per l’allenatore nerazzurro sarà sicuramente un’occasione da sfruttare al meglio, dopo qualche indecisione ...