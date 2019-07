Oroscopo del primo weekend di agosto | l' Ariete torna in gioco

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Il mese diè alle porte e per molti coinciderà con l'inizio delle vacanze. L'deldi questo nuovo mese preannuncia l'arrivo di interessanti novità per alcuni segni zodiacali come l'Acquario. Periodo ottimale per i nati sotto il segno di fuoco dell'. Tra i segni zodiacali meno fortunati in questo fine settimana ci sarà sicuramente lo Scorpione. La curiosità non mancherà di certo ed alcuni segni potrebbero non apprezzare ciò che il nuovo mese gli riserva, ma l'importante è stringere i denti ed attendere periodi migliori. Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.e previsioni daa Vergine- il periodo precedente non è di certo stato tra i migliori, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale e l'amore. I contrasti con il proprio partner sono necessari per riuscire a comprendere meglio le situazioni, ma attenzione ...

kvtchensvnk : UNPOPULAR OPINION: l’oroscopo quello fattobbene (non quello di Paolo Fox a mezzogiorno di domenica) ha effettivamen… - Capricorno_astr : 29/lug/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 29/lug/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -