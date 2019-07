Compagnie aeree | le regole choc per le dipendenti | rossetto e tacchi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019)rosso,, depilazione perfetta: ledellesono spesso tenute a rispettare dress code eche hanno poco a che vedere con la professionalità, e che non vengono imposte alle loro controparti maschili. Lo segnala un rapporto del sindacato britannico GMB Union, che rappresenta decine di migliaia di lavoratori nel settore aereo, e secondo cui queste disposizioni sono «inaccettabili», «vergognose e pericolose». Lo studio ha rilevato che ledel colosso internazionale Swissport devono necessariamente truccarsi: è obbligatorio indossare «il lucidalabbra o ilrosso, rosa o marrone» e portare ialti almeno 1,5 centimetri. «Le gambe ben curate», dice la regola, «sono un prerequisito». Il sindacato ha poi scoperto che Dnata, il fornitore di servizi aeroportuali di Emirates Airlines, non consente di portare i dreadlocks. La ...

valy_s : @ElenaInvernizzi @celoren45 @AndFranchini @antonio_bordin @Luca_Mussati @oinot49 @evavola @metaanto @ErmannoKilgore… - VenezianoMario : @RaulCastroR @CubaEEUU TurismoCuba~Compagnie Aeree Internazionali. El capitalista e`un cretino. Do not care! - carbonigianni : Prima le parole: 'I #trasporti aerei sono in perdita per definizione' 'Le compagnie aeree sono tutte in perdita, no… -