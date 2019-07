Meghan direttrice di Vogue per un numero Ma non mette la Regina tra le 15 donne più

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019)Markle ha subito pesanti critiche per non aver messo lasulla copertina di British, di cui è guest editor per ildi settembre. A riportarlo è il Daily Mail. Markle ha infatti deciso dire in copertina 15- da Greta Thunberg a Jane Fonda, dal primo ministro neozelandese Jacinda Arden all’attivista irlandese Sinead Burke - considerate pioniere nel campo dei diritti femminili, della moda e dell’ambiente. La copertina è divisa in 16 e la foto centrale è di uno specchio a simboleggiare il cambiamento in positivo che ogni donna può portare. Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty magazine e una delle più rispettate giornaliste che si occupano della famiglia reale ha detto al Sun: “La duchessa di Sussex ha fatto un grande favore a Conde Naste ma non alla famiglia reale”. Su ...

