La nave Gregoretti resta ormeggiata ad Augusta con 131 migranti a bordo

Migranti : ancora sulla nave Gregoretti i 131 naufraghi soccorsi in mare : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Prima notte ormeggiata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa) per la nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 131 Migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. I naufraghi vengono rifocillati e assistiti ma per il momento rimangono a bordo della nave militare. Si attende l’ordine del Governo per fare sbarcare i Migranti. Ieri il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invocato ...

La nave "Gregoretti" con 135 migranti a bordo è davanti al porto di Catania. Sbarca donna incinta : L'imbarcazione della Guardia Costiera italiana è alla fonda davanti al porto di Catania in attesa di indicazioni precise da parte del ministero dell'Interno. Del Rio: "Intollerabile, il ministro Salvini fa propaganda come sempre sulla pelle delle persone"

La nave “Gregoretti” della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (Siracusa) - ma i migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere : La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha

nave "Gregoretti" ormeggia al porto di Augusta - ma i migranti non scendono : La Nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera italiana durante la notte ha lasciato la rada di Catania per dirigersi ad Augusta dove, come apprende l’Adnkronos, ha ormeggiato alla banchina Nato. Ma per ora i 131 migranti a bordo non vengono fatti scendere.Nella tarda serata di ieri c’è stata l’evacuazione medica di una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e ...

nave 'Gregoretti' approda ad Augusta : 9.21 La Nave della Guardia costiera 'Gregoretti' durante la notte ha lasciato la rada di Catania per dirigersi a Augusta dove, ha ormeggiato alla banchina Nato. Ma per ora i 131 migranti a bordo non vengono fatti scendere. Nella tarda serata di ieri c'è stata l'evacuazione medica di una donna all' ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e due figli piccoli. Ora si attende di sapere se la Nave della Guardia ...

