LIVE Mountain bike | Europei 2019 in DIRETTA | assolo di Mathieu Van der Poel | Daniele e

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con OA Sport! 16.33 Kerschbaumer 16° e Bertolini 18°, la punta di diamante della squadra azzurra ha rimontato nel finale anche se la prova resta decisamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Da capire se il vicecampione iridato non sia stato rallentato da qualche problema tecnico. 16.32 Il francese Griot chiude in quarta posizione davanti allo svizzero Indergand.e Luca Braidot chiudono al sesto e al settimo posto, peccato soprattutto per il secondo nelle posizioni di testa sino agli ultimi due giri… 16.31 Secondo posto per lo svizzero Florian Vogel (+44′) e terza posizione per l’olandese Milan Vader (+1’02”). 16.30 CHE SPETTACOLO VAN DER! IMPENNATA SUL TRAGUARDO PER IL NUOVO ...

zazoomnews : LIVE Mountain bike Europei 2019 in DIRETTA: Gerhard Kerschbaumer a caccia dell’oro grande sfida al fenomeno Van der… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2019 in DIRETTA: sette uomini al comando dopo due giri presenti Gerhard Kerschbaumer e L… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2019 in DIRETTA: Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot nel quartetto di testa dopo il prim… -