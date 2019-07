Dal caldo record a pioggia | grandine e tornado | “Non chiamatelo maltempo | è un segno

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Nonma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta accadendo in queste ore in Italia e nel mondo è unchiaro dei cambiamenti climatici, nessuno quindi parli di“: lo spiega in una nota il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli ed esponente di Europa Verde. “La politica italiana continua a fare orecchie da mercante, chiedendo ovunque lo stato di calamità ma non invertendo con azioni strutturali per fronteggiare l’emergenza climatica. Se si vuole veramente evitare che gli ...

NicolaPorro : Giovedì 25 luglio è stata la giornata più calda dal 1873 a oggi in molti paesi europei. Per i “gretini” è la confer… - virginiaraggi : Per proteggere i cittadini più fragili dal caldo la Protezione Civile di @Roma Capitale ha distribuito 9.000 bottig… - Corriere : Caldo rovente, la foto dell’Europa vista dal satellite. Ma da domani le temperature scendono -