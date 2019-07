Nibali re sulle Alpi | Bernal ipoteca la vittoria del tour

Vincenzo Nibali vince l’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il colombiano Bernal mantiene la maglia gialla : il trionfo finale è suo : vincenzo Nibali ha vinto la 20esima e penultima tappa del Tour de France, con traguardo a Val Thorens dopo una salita finale di 33 chilometri. Nella frazione Albertville – Val Thorens di appena 59,5 km, accorciata di 70 km a causa del maltempo, il siciliano della Bahrain-Merida si è imposto per distacco, conquistando il primo successo in questa edizione. L'articolo vincenzo Nibali vince l’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il ...

Nibali trionfa a Val Thorens - la pinna dello Squalo svetta sulle Alpi : è la sua 6ª tappa al Tour de France [FOTO] : Vinenzo Nibali mette il suo sigillo anche nel Tour de France 2019: splendida vittoria dello Squalo a Val Thorens Una penultima tappa spettacolare per i tifosi italiani di ciclismo oggi al Tour de France. Dopo il caos di ieri e l’interruzione per le avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km della tappa, i corridori sono tornati in sella alle loro bici, in un tragitto nuovo, modificato dopo le problematiche ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone all’attacco sulle Alpi. Obiettivo vittoria di tappa : Un inizio di Tour de France agli opposti: mentre Giulio Ciccone insperatamente esultava per la Maglia Gialla agguantata a La Planche des Belles Filles e per un secondo posto di tappa, Vincenzo Nibali stava già accusando alcune difficoltà, che con le frazioni successive si sono trasformate in crisi e in minuti persi. I due scalatori più forti della pattuglia italiana (assieme a Fabio Aru) ora vogliono lanciarsi verso le Alpi in questo finale di ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali si concentra sulle vittorie di tappa : quali frazioni adatte allo Squalo? Tutti gli scenari : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France, lo Squalo si è attardato sull’ultima cote della tappa di ieri ed è giunto al traguardo con quattro minuti di ritardo dal gruppo dei migliori. Il siciliano ha alzato bandiera bianca e non lotterà per il podio in questa Grande Boucle, ora il mirino è puntato sulle singole vittorie di tappa e magari sulla conquista della maglia a pois come aveva dichiarato alla vigilia della partenza. ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Alaphilippe sulle orme di Bettini. Nibali ci sarà al momento giusto. Il Tour si vincerà sulle Alpi e si perderà sui Pirenei” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TERZA TAPPA Tour DE FRANCE 2019 ALAPHILIPPE: UN NUMERO DA CAMPIONE Avevo previsto la vittoria di Alaphilippe, ha fatto un numero. E’ stato bravissimo, è partito secco. E’ stato bravo anche a tenere dopo, perché non era ...