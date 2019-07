Rubavano farmaci e li rivendevano sul mercato nero mettendo in pericolo ignari pazienti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) A termine di lunghe ed articolate indagini compiute prevalentemente per il tramite di intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, il NAS di Catanzaro ha eseguito in data odierna, n. 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del tribunale di Lamezia Terme su richiesta di quella Procura della Repubblica, a carico di altrettanti soggetti, tutti originari dell’area Lametina, costituenti la cupola di un’articolata associazione a delinquere finalizzata prevalentemente al furto e ricettazione di specialità medicinali ad uso umano. Nell’ambito della medesima operazione denominata “Blu Express”, sono stati deferiti in stato di libertà ulteriori 8 soggetti, afferenti all’associazione nonché eseguiti molteplici decreti di perquisizione tra le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, anche pressoe, depositi e palestre. ...

