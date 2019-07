Milan | Piatek pronto a ‘sparare’ di nuovo | “la numero 9 è un privilegio Roboco? Dicono

Milan - adesso viene il bello per Piatek : “voglio migliorarmi” - la ‘pazzia’ in caso di Champions : La stagione della conferma. Si avvicina l’inizio del campionato anche per l’attaccante Piatek che ha l’obiettivo di continuare a trascinare il Milan , l’ex Genoa si è confermato devastante in fase realizzativa tanto da meritarsi la chiamata di un club come quello rossonero. Interessante intervista con la ‘Gazzetta dello Sport’, le indicazioni del polacco. “La scorsa stagione per me è stata una ...

Calciomercato Milan - il no per André Silva non cambia le strategie : Correa è la spalla perfetta di Piatek : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Angel Correa. Il mancato passaggio di André Silva al Monaco non sembra aver scombussolato i piani rossoneri. In Spagna danno l’affare vicino alla chiusura per 40 milioni più bonus. A Giampaolo sarebbe piaciuto avere Dybala, ma il sogno rimarrà tale. Non potendo avere l’argentino desiderato si vira su un altro albiceleste. Giampaolo riporterà Correa nel suo ruolo originario, ...