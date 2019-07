Il colore del mese | un agosto blu Alice

Tiro a segno - Campionati Italiani Assoluti 2019 : programma e orari della manifestazione tricolore : Prosegue senza sosta il 2019 del Tiro a segno, che in questo caso ritrova i confini nazionali: da domani infatti a Bologna si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti, che comprenderanno anche le gare riservate agli juniores e ai para. Un’occasione importante per gli atleti azzurri, i tesserati della UITS, i praticanti, gli addetti ai lavori e gli appassionati di vivere le emozioni della rassegna tricolore; che si chiuderà poi nella ...

“I negri devono bruciare vivi” : ragazza insultata in centro a Milano per il colore della pelle : L’episodio è stato filmato da alcuni amici della ragazza presenti sul posto, che hanno segnalato il filmato a MilanoToday

Mare rosso a Rimini - un'alga fa cambiare il colore delle acque : Mare rosso a Rimini, un'alga fa cambiare il colore delle acque Il fenomeno è provocato dalla fioritura della Fibrocapsa japonica, una specie tipica delle zone tropicali, che si è adattata anche nei fondali dell’Adriatico. Gli esperti: nessun problema per la balneazione Parole chiave: ...

La doppiatrice della Sirenetta : "Non importa il colore della pelle..." - : Carlo Lanna Ora sulla questione del live-action de La Sirenetta interviene la doppiatrice del cartone animato arrivato nelle sale nel lontano 1989 Il fiume di polemiche sul live action de La Sirenetta non si placa. La scelta di far interpretare a una giovane attrice di colore il mitico personaggio della Disney, non è andato giù ai puristi della fiaba che è arrivata nei cinema nel lontano 1989. Ora però la storica doppiatrice di Ariel ...

Divieto di nozze - contratto di schiavitù e colore di rossetto : le “regole” dell’ex giudice Bellomo : Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, gli sms e le mail che tra l’ex giudice e le borsiste: «Devi metterti in ginocchio e chiedere scusa»

Ariana Grande non sarà Ariel ma sostiene la Sirenetta di colore Halle Bailey nel remake del classico Disney : Per circa un anno, a furor di popolo, sembrava essere la favorita per il ruolo, invece Ariana Grande non sarà Ariel nel remake del classico Disney La Sirenetta: la scelta della protagonista è ricaduta sulla cantante R&B Halle Bailey, meglio conosciuta come la metà del duo musicale Chloe x Halle, formato con la sorella nel 2015. E apriti cielo: una Sirenetta di colore non è rispettosa del classico Disney, hanno tuonato i tantissimi che si ...

L’incredibile email della Chino Color di Lumezzane : no corrieri di colore : Neanche il tempo di superare il caso Alitalia, con lo spot che utilizzava il blackface poi rimosso, che eccoci con un’altra azienda italiana che fa razzismo. E questa volta in modo decisamente più esplicito. “Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di Colore e/o pakistani, indiani o simili”. È l’assurdo messaggio inviato dalla Chino ...

Il colore del mese : un luglio rosé : Marc JacobsMes DemoisellesTWINSET MilanoElisabetta FranchiSwarovskiTod'sAniye ByMedeaAdidasWondersNoor by NoorAlberta FerrettiMarnirosé, il colore di luglioFendiRejina PyoKoccaTopshopForte ForteNanushkaGiambattista ValliConverse X Feng Chen WangAcne StudiosL. F. MarkeyRoger VivierRochasGalvanIpanemaFellaZaraIl rosé, amato come rinfrescante aperitivo estivo, ma anche come accompagnamento dei pasti magari vista mare, è un vino a metà tra il rosso ...

Non utilizzate trasportatori di colore! La mail razzista dell'azienda ai fornitori : La denuncia rimbalzata sui social. Nessuna replica, staccati i telefoni. Niente corrieri di colore, solo italiani o tutt'al più dell'est Europa. Nell'oggetto della mail inviata ai fornitori da un'azienda di Brescia c'era scritto «comunicazione importante». Ma nessuno dei destinatari, prima di aprirla, ne avrebbe mai immaginato il contenuto ad alto tasso di razzismo.\\ Il mittente, la Chino Color Srl di Lumezzane è una ditta di ...

«Non mandateci più corrieri di colore o simili» : la mail dell’azienda ai fornitori : La denuncia è partita da uno dei fornitori dell’azienda che ha ricevuto la mail. Contattati dal Corriere hanno preferito «Non aggiungere altro»

Il costume delle sexy vip ha il colore del mare : Con l’estate arriva la voglia di sole, di spiagge assolate, di cieli luminosi, e di onde che si infrangono sul bagnasciuga. E’ così forte il desiderio di mare, che le vip quest’anno scelgono di… metterselo addosso! Che siano un costume intero o un bikini, le nuance che vanno dal celeste pallido all’azzurro intenso sono le più cool dell’estate 2019.\\ Il due pezzi La Reveche di Cristina Chiabotto è romanticissimo, con quei fiori bianchi che ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca odia Roberto per il colore della pelle : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che vede l'arrivo di nuovi personaggi pronti a creare curiosità. Gli spoiler rivelano che i telespettatori italiani faranno la conoscenza della figura di Roberto (Juan Dos Santos) che arriva nel paese di Puente Viejo per stare accanto all'amica Maria (Loreto Mauleon). Questa presenza provocherà la rabbia di Francisca (Maria Bouzas) che non vedrà di ...

Meghan Markle - finisce in carcere l'estremista che minacciò il principe Harry per il colore della pelle : L'adolescente di estrema destra, Michal Szewczuk, che aveva accusato il principe Harry di essere un "traditore della sua razza" per aver sposato l'afroamericana Meghan Markle è stato condannato a quattro anni e tre mesi di detenzione. La sentenza contro Szewczuk, 19 anni, è stata emessa dalla Old Ba

Mustard yellow : il colore di capelli dell’estate : Chi si è tinta i capelli di biondo almeno una volta lo sa bene: se il colore viene trascurato, da biondo diventa giallo. Bene, proprio quel giallo, che fino a poco tempo fa non piaceva granché, è diventato un colore di capelli di tendenza, al quale in poche riescono a resistere. Scopri di più sul Mustard yellow! Che cos’è il Mustard yellow Il Mustard yellow è il nuovo biondo platino: audace, sfrontato e solare, questo colore di capelli è ...