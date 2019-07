Spagna, Sanchez bocciato a voto fiducia

Il leader socialista Pedronon ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere l'incarico a formare un nuovo governo innel secondoal congresso. Ottenendo 124 voti a favore e 156contrari, con 66 astenuti, ha perso l'investitura a premier. Cruciale l'astensione di Podemos di Pablo Iglesias, con il quale non è stato raggiunto un accordo per un governo di coalizione delle forze di sinistra, nonostante gli intensi negoziati.(Di giovedì 25 luglio 2019)