Paola Caruso furiosa contro il suo ex | Che pena!

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Francesca Galicidalle pagine del settimanale Spy si scaglia duramenteil suo ex Francesco Caserta, padre di suo figlio, ela sua attuale compagna Raffaella Fico In questi giorni si parla molto della liason tra Raffaella Fico e Francesco Caserta. L'uomo è l'ex compagno di, nonché il padre del piccolo Michelino nato pochi mesi fa. Tra Caserta e lail rapporto si è interrotto diversi mesi prima del parto in maniera molto brusca. I due non si sono più incontrati dopo l'addio eha portato avanti la gravidanza da sola senza ottenere il supporto dell'ex compagno o della sua famiglia. Pochi e rari sono stati i contatti dopo la nascita nel piccolo e Francesco Caserta per il momento non ha ancora fatto visita al piccolo Michele. Nel frattempoha avuto modo di incontrare e conoscere la sua madre naturale grazie ...

LaPresse_news : Franceso Caserta e il flirt con Raffaella Fico, Paola Caruso furiosa: 'Ci vediamo in tribunale' - GDS_it : @PaolaCaruso porta il suo ex in #tribunale : 'Non ha ancora conosciuto nostro figlio' - BlitzQuotidiano : Paola Caruso scopre il flirt dell’ex Francesco Caserta con Raffaella Fico: “Non finirà così” -