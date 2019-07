NYT | «La UEFA coprì irregolarità del Psg sul FPF»

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 25 luglio 2019) Psg Fair Play Finanziario – Il rapporto tra il Paris Saint-Germain e il Fair Play Finanziario torna sotto la lente d’ingrandimento del New York Times. Il quotidiano statunitense sarebbe in possesso di una serie di documenti che dimostrerebbero come laabbia coperto una serie didel club parigino, con riferimento all’inchiesta avviata nel … L'articolo NYT: «Ladel Psg sul FPF»

generosovaiano : RT @FeliceRaimondo: A beneficio di chiunque voglia approfondire, ecco la traduzione integrale dell'articolo del NYT, in cui viene spiegato… - Erioni_7783 : RT @FeliceRaimondo: A beneficio di chiunque voglia approfondire, ecco la traduzione integrale dell'articolo del NYT, in cui viene spiegato… - ste_ciak : RT @battitomilan7: @SkySport quando il NYT parlava del Milan , era una notizia continua. Ieri il NYT parla di UEFA e ceferin, non vola una… -