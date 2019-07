M5S | basta pensare alle poltroneSi riparta dalle base con Dibba

Ddl Pillon - sit-in a Montecitorio : “Rinvio e mediazione? Non basta - si ritiri riforma e proposte collegate”. Al M5S : “Ci metta la faccia” : Non bastano il rinvio della discussione in commissione Giustizia a settembre, né la decisione di riscrivere un testo per la riforma dell’affido condiviso unificando le diverse proposte, compito affidato comunque allo stesso contestato senatore leghista Simone Pillon. Per “Non una di meno” e le associazioni tornate nelle piazze di tutta Italia per contestare il disegno di legge, tutti i testi vanno ritirati: non solo il ddl ...

Tav - la Lega riapre la polemica con il M5S : “Basta tentennamenti - rispettiamo il contratto”. Fdi : “Toninelli riferisca in Aula” : “Basta tentennamenti“. E ancora: “rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei ...

Matteo Salvini - ruspa sui No Tav : "Basta ipocrisie - controlli a tappeto e arresti". Mossa finale contro il M5S : Nei giorni caldi della possibile crisi di governo, Matteo Salvini accende la ruspa e travolge una delle basi elettorali del Movimento 5 Stelle, i No Tav. "Chi attacca la Polizia e il cantiere della Tav in Valsusa attacca tutta l'Italia: le divise sono il simbolo di chi difende la sicurezza dei citta

Salone Auto : fonti M5S - ‘basta attacchi - date una valeriana a Salvini’ : Roma, 12 lug (AdnKronos) – “Da Roma alle falsità sugli emendamenti al decreto sicurezza bis, passando per il Salone dell’Auto, l’Autonomia, gli attacchi alla Difesa, a Conte. Ogni giorno ce n’è una. Ora basta, non se ne può più, dategli una valeriana”. Così fonti M5S interpellate dall’Adnkronos sulla stilettata di Matteo Salvini sul Salone dell’Auto sfuggito a Torino.L'articolo Salone Auto: ...

**Sicurezza : fonti M5S - ‘ok a aumento sanzioni - basta sfruttare migranti’** : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “In merito al dl sicurezza ribadiamo che siamo per l’aumento delle sanzioni e la confisca immediata delle navi. Sono norme doverose per impedire che si continui a sfruttare persone che scappano dalla povertà per fare show indecorosi e generare caos mediatico. basta a strumentalizzazioni politiche”. Lo riferiscono fonti M5S. L'articolo **Sicurezza: fonti M5S, ‘ok a aumento sanzioni, ...

Milano : Squeri (Fi) - ‘basta veti M5S a termovalorizzatori’ : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – ‘L’incendio di rifiuti in una ditta di stoccaggio a Settimo Milanese, con le conseguenti emissioni inquinanti e i pericoli per la sicurezza e la salute pubblica, rilancia l’urgenza di affrontare la questione in modo strutturale e pragmatico: quella che sta bruciando è spazzatura che arriva dai posti in cui si dice ‘no’ ai termovalorizzatori”. Lo afferma il deputato ...

Autonomia - Fontana contro il M5S : “Si assuma responsabilità. Se non vuole riforma lo dica ma basta prese in giro” : “Scontro su Autonomia? Meglio dire le cose come stanno, quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica ‘non vogliamo trasferire l’Autonomia’ e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare formule quantomeno equivoche. Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, se una cosa non la vuoi fare lo devi ...

Sicilia : Trizzino (M5S) - 'basta - Musumeci la finisca di corteggiare la Lega' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci non si rende conto che la Sicilia arranca, rallentata da un governo regionale che ha messo insieme il peggio della politica locale e che ha tradito ancora una volta le aspettative dei cittadini". E' la denuncia del deputato del M5S Giorgio Trizz

Di Maio a Di Battista : "Basta destabilizzare M5S" : "Non mi interessa se in buona o cattiva fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la nostra capacità di orientare le scelte di governo". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Fb, facendo riferimento, pur non nominandolo, ad Alessandro Di Battista

Di Maio rincara la dose con Di Battista : "Basta destabilizzare M5S e il suo peso nel governo" : "Non mi interessa se in buona o cattiva fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la nostra capacità di orientare le scelte di governo". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Fb, facendo riferimento, pur non nominandolo, ad Alessandro Di Battista

M5S - Di Maio ribadisce : “Basta minare forza politica con dichiarazioni e libri - c’è bisogno di unità” : “Chi prova a minare una forza politica con dichiarazioni e libri, indebolisce il governo“. A dirlo, a Campobasso, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo lo scambio di battute a distanza con Alessandro Di Battista: “Quando ho letto che saremmo diventati ‘burocrati chiusi dentro ai ministeri’ mi sono incazzato” aveva detto il capo politico del M5s all’assemblea territoriale di Terni insieme ...

