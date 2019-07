L' action platform Savior si mostra in un interessante trailer di lancio

SEGA annuncia SolSeraph - un ibrido action-platform e RTS successore spirituale di ActRaiser : SolSeraph è l'ultimo titolo sviluppato da ACE Team (Rock of Ages, Zeno Clash), è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, su Steam, il 10 luglio al prezzo di 14,99 €. Ecco il comunicato ufficiale. SolSeraph mette ai giocatori le ali di una divinità onnipotente il cui compito è ricostruire la civiltà proteggendo la popolazione dalla costante minaccia di demoni e mitiche creature mostruose!In principio c'era solo il ...

Blasphemous : l'action platform 2D si mostra in alcuni esplosivi video gameplay : Qualche tempo fa vi abbiamo presentato Blasphemous, titolo di The Game Kitchen finanziato attraverso Kickstarter e pubblicato da Team17. Per chi si fosse perso la notizia, deve sapere che stiamo parlando di action platform in 2D caratterizzato da tinte molto cupe.Sul canale YouTube di IGN sono apparsi due video molto interessanti, il primo ci mostra ben 17 minuti di gameplay mentre il secondo si concentra su un sanguinoso scontro contro un ...

Blasphemous - l'action platform in 2D di The Game Kitchen si mostra in questo nuovo trailer : Blasphemous, l'action platform di The Game Kitchen finanziato attraverso Kickstarter si mostra in un nuovo trailer gentilmente offerto dall'editore Team17.Lo stile artistico di Blasphemous ricorda molto il mondo metroidvania a tinte molto cupe. Per chi non lo conoscesse di seguito pubblichiamo la sinossi riportata da Cultured Vultures."In Blasphemous i giocatori assumono il ruolo di un Penitente nella oscura terra gotica di Cvstodia, dove è ...