Camera | dal 30 luglio le domande per 38 posti di consigliere parlamentare

Oliviero Toscani su La7 conduce Camera oscura dal 28 luglio : Oliviero Toscani approda su La7 con Camera oscura, ossia due puntate speciali realizzate dal centro di ricerca sulla comunicazione Fabrica, fondato nel 1994 dal fotografo con Luciano Benetton, in onda sulla rete diretta da Andrea Salerno domenica 28 luglio e domenica 4 agosto in seconda serata. "A scuola ci hanno insegnato a leggere le parole, ma nessuno ci ha insegnato a leggere le fotografie: è arrivato il momento di imparare". Così Toscani ...

Chiamata diretta docenti : votata abolizione dal Senato - ora passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...

Come tenere gli insetti alla larga dalla cucina e dalla Camera da letto senza usare prodotti chimici : Ogni anno la maggior parte di noi attende con trepidazione l’arrivo dell’estate che, con il bel tempo, ci regala finalmente intere giornate di sole. Ma in ogni cosa bella dobbiamo… L'articolo Come tenere gli insetti alla larga dalla cucina e dalla camera da letto senza usare prodotti chimici proviene da Essere-Informati.it.

Google FotoCamera 6.3 nasconde novità succose : ecco modalità McFly e suggerimenti per selfie perfetti : ecco le principali novità della Google Fotocamera in versione 6.3: spunta una nuova modalità McFly oltre ai suggerimenti per dei selfie perfetti, e nel contempo trapelano gli accenni a Google Pixel 4 e Pixel 4 XL nelle stringhe di codice. L'articolo Google Fotocamera 6.3 nasconde novità succose: ecco modalità McFly e suggerimenti per selfie perfetti proviene da TuttoAndroid.

Sea Watch - Fratoianni vs Salvini : “Si vergogni”. E alla Lega : “Rosicate”. Dal ministro baci ironici : bagarre alla Camera : Scontro in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, non avesse autorizzato lo sbarco, sia chi avesse “ordinato alla motovedetta di frapporsi la ...

Camera - il Pd per non spaccarsi in Aula si astiene dal voto su sostegno a motovedette Libia : Per non spaccarsi anche in Aula, scelgono di non partecipare al voto. Il Partito democratico ha deciso di astenersi a Montecitorio sulla risoluzione che rinnova il sostegno dell’Italia alle motovedette libiche, accordo già sottoscritto dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. La scelta è stata presa in assemblea e comunicata dal capogruppo Graziano Delrio ed è nata dalla necessità di superare le divisioni emerse nelle ...

Sea Watch invitata dal M5s alla Camera - l'ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : Il Movimento 5 stelle ha deciso di invitare mercoledì 3 luglio la ong tedesca Sea Watch alla Camera per una audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis scatenando l'ira della Lega e di Matteo Salvini. Il sottosegretario al min

M5S - le deputate Giannone e Vizzini espulse dal gruppo alla Camera : Nuove espulsioni dal gruppo del M5S alla Camera. L'annuncio in un post sul blog delle Stelle: "Il MoVimento 5 Stelle deve andare avanti compatto. Lo richiedono le nostre regole e lo richiedono i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia. Nessuno è al di sopra delle regole e chi le viola sarà sanzionato in proporzione alla gravità".Continua a leggere

App - Bye Bye Camera ti permette di cancellare le persone dalle tue foto : Se anche il Garzanti ha ceduto e ha inserito il termine «photoshoppare» all’interno del dizionario vuol dire che l’arte del fotoritocco (con app o senza) si è diffusa a macchia d’olio. Un’operazione che non riguarda più soltanto i fotografi professionisti ma che si è estesa a tutti, complice la diffusione degli smartphone. I nuovi telefoni hanno soppiantato le macchine fotografiche compatte e hanno aumentato via via la qualità e la risoluzione ...

Decreto crescita - ok della Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Decreto crescita - ok alla Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Dl Crescita - la Camera approva la fiducia con 288 sì. Salta il trasferimento della titolarità Fondi sviluppo alle Regioni. Dal salva-comuni ai sexy shop : Con 288 voti a favore, 181 contrari e tre astensioni il governo ha ottenuto alla Camera la fiducia sul decreto Crescita. Il decreto, che passerà poi al Senato la prossima settimana per la seconda lettura, deve essere convertito entro il 29 giugno. Il voto finale sul provvedimento contenenti misure urgenti di Crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, e' atteso nella serata di oggi. Dopo le polemiche, Salta il ...

Conferenza dei No vax alla Camera - Burioni insorge : "Fuori dal Parlamento" : Una nuova Conferenza stampa dei No Vax è prevista alla Camera il 27 giugno e per questo motivo si riaccende la polemica tra il medico Roberto Burioni e il movimento antivaccinista.Il tema che sarà dibattuto in sala stampa alla Camera è la “libertà di scelta terapeutica”. Ad annunciare l’incontro Corvelva, il Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni. Il ...

Smartphone Oppo come nessuno dal 26 giugno : come sarà la fotoCamera sotto il display : Uno Smartphone Oppo con una peculiarità mai vista fino a questo momento è in arrivo fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 26 giugno. Il produttore si conferma in fervente ascesa nel mercato mondiale ma soprattutto come molto attento all'evoluzione del settore mobile in termini di innovazione. Ora è ufficiale, un nuovo Smartphone Oppo verrà presentato esattamente fra una settimana. Ancor prima della scheda tecnica del ...