Un giorno senza reggiseno per solidarietà con Carola Rackete | scatta il #freenipplesday

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...

Adriana Volpe contro Carlo Freccero per Mezzogiorno in Famiglia : "Ho fatto domande senza ottenere risposta" : In casa Rai 2 c'è un po' di maretta. A tuonare è sempre Adriana Volpe che, captata la notizia della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia nella prossima stagione, ha ingaggiato una rovente polemica con Carlo Freccero, direttore della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La Volpe già nei

Maturità 2019 - Lory Del Santo rivela : “Quel giorno ero senza mutande e senza reggiseno” : “La mia Maturità? Me la ricordo perfettamente. Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io uscii, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano?”. Lory Del Santo, ospite de I Lunatici su Rai Radio1, ha ricordato la sua Maturità, tornando con la mente a quei giorni. “Non è che quel prof. ci stava provando?”, le ...

Maturità 2019 - è il giorno dello scritto d'italiano : in 520mila alla prova - la prima senza la Storia : Saranno aperte alle 8.30 le buste con i sette titoli di quest'anno: due di analisi del testo, tre di tipo argomentativo, due di attualità

Ue : qualche giorno per evitare procedura. Tria : deficit giù senza nuove misure : Il Consiglio Ecofin appoggia la procedura d’infrazione sul debito contro l’Italia raccomandata dalla Commissione e dà qualche giorno di tempo al governo per presentare misure tali da scongiurare l’attivazione del procedimento...

