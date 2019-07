Mahmood fidanzato con Dardust? Lui risponde così

Mahmood - la rivista Chi pubblica le foto con il presunto fidanzato Dario Faini : Mahmood , vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, continua ad essere uno dei personaggi più ambiti e inseguiti di questa calda estate 2019. Il cantante è stato recentemente paparazzato dai foto grafi della rivista 'Chi' in atteggiamenti intimi con colui che potrebbe essere il suo fidanzato . Gli scatti apparsi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno fatto subito il giro del web e della rete suscitando non poca curiosità, ...

Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi? La smentita : Con una storia Instagram Mahmood, poco fa, ha smentito - anche se non in maniera esplicita - l'indiscrezione del settimanale Chi, in merito ad un rapporto non solo professionale con il produttore Dardust. La storia è stata condivisa anche da quest'ultimo. Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi?prosegui la letturaMahmood fidanzato con il produttore di Soldi? La smentita pubblicato su Gossipblog.it 24 luglio 2019 12:18.