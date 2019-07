LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | bene Miressi | dalle 13 00 le finali con Pellegrini

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.13: Grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 13 per una sessione di/semiche non si può perdere 5.10: In mattinata c’è stata la dolorosa eliminazione di Silvia scalia nei 50 dorso con il 17mo tempo per un centesimo. Nei 100 stile libero avanti con l’ottavo tempo Alessandro, eliminato, invece, con il 18mo crono Santo Condorelli. Non hanno preso il via Ceccon nei 200 misti e Ilaria Bianchi nei 200 farfalla, dove Ilaria Cusinato è in semifinale con il 12mo crono. In finale, con il nuovo record italiano che è anche il sesto crono, la 4×100 mista di Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Frigo. Probabili cambiamenti nel pomeriggio 5.08: Sarà un pomeriggio italiano di fuoco con ben sei atleti/squadre in finale e questa mista mista qualche ...

