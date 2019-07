Le diagnosticano tumore molto aggressivo | mamma si sottopone a doppia mastectomia ma poi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) I medici le avevano diagnosticato una forma dimaligno al senoaggressiva e per questo si era sottoposta ad unae a diversi cicli di chemioterapia. Ma un anno dopo l’inizio delle cure l’ospedale si rende conto che c’è stato un errore e che la donna, madre di due bambini, in realtà non è mai stata malata. È la storia di Sarah Boyle, una 28enne britannica in cura al Royal Stoke University Hospital, come riferisce la Bbc: la struttura ha ammesso l’errore e ora va incontro a un maxi risarcimento nei confronti della donna che ha avviato un’azione legale. “Gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per me e la mia famiglia”, ha detto Sarah alla Bbc. “Sapere di avere un cancro mi sembrava orribile, ma ora, dopo il trattamento e la chirurgia, sentirmi dire che tutto questo non era necessario, è davvero un ...

