“La più bella del mondo” Irina Shayk super hot Tutto per ingelosire lui

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Lavorerò con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere

Tiziano Ferro e il matrimonio : “La scelta che ho fatto è più grande di me e Victor - riguarda tutti” : Dopo il matrimonio con Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua storia, a partire dalla sua adolescenza fino ad arrivare al giorno in cui ha trovato l'amore. Il cantante ha voluto lanciare un messaggio di speranza e anche di ribellione nei confronti della disparità di diritti che, ancora oggi, lo rende "deluso e amareggiato e arrabbiato".Continua a leggere

Ragusa - il papà del ragazzino travolto dal Suv al funerale : “Lasciamo Vittoria - non possiamo più vivere qui” : “Io e mia moglie non possiamo più vivere qui, lasciamo Vittoria. Chiediamo solo giustizia per nostro figlio”. A parlare, durante il funerale, è Alessandro D’Antonio, il papà di Alessio, il ragazzino di 11 anni travolto nella città Ragusana da un Suv insieme al cugino Simone, di 12 anni. Alla guida dell’auto c’era Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ai test di alcol e droga e arrestato per omicidio stradale. I ...

Charles Leclerc F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “La gara che mi sono goduto di più. Un terzo posto grandioso” : Il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2019 di F1, fa già parte dell’album dei ricordi. Una corsa eccezionale e intensa, ricca di colpi di scena, premiante Lewis Hamilton (vincitore per la sesta volta in carriera a Silverstone). Doppietta della Mercedes che rafforza il dominio in questo campionato della Stella a tre punte grazie al secondo posto del finlandese Valtteri Bottas ma rimarrà nel ricordo di tutti la strepitosa prova ...

Sampdoria - presentata la nuova maglia : “La divisa più bella del mondo” [FOTO] : U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20. Il club blucerchiato si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per migliorare una squadra già competitiva. L’arrivo dell’allenatore Di Francesco rappresenta una sicurezza, si tratta di un allenatore che non ...

Giulia Cavaglia confessione : “La persona più bella del mondo” : Uomini e Donne ultime notizie, Giulia volta davvero pagina Giulia Cavaglia ha ritrovato la serenità. Dopo la relazione finita con Manuel Galiano (non ci hanno dato tante spiegazioni a tal riguardo), l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a prendere le redini della sua vita e ad andare avanti più forte di prima. Ha […] L'articolo Giulia Cavaglia confessione: “La persona più bella del mondo” proviene da Gossip e Tv.

Tiberio Timperi chiarisce : “La vita in diretta? Missione compiuta” : La vita in diretta, Tiberio Timperi: “Missione compiuta, ora torno a casa” Martedì 9 luglio sono stati resi noti i Palinsesti Rai 2019/20 e tra le novità della prossima stagione televisiva c’è il ritorno di Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia. Il conduttore, raggiunto da Tvblog, ha detto: “Per me è un ritorno al futuro per certi versi. È Unomattina in Famiglia 2.0. Si torna casa. Siamo pronti per una Missione. Il ...

“La Sicilia è luogo più bello del mondo” - lo dicono Dolce & Gabbana : “La Sicilia è uno dei luoghi più belli del mondo” e se lo dicono Dolce e Gabbana c’è da crederci. I due stilisti sono impegnati in questi giorni in una tre giorni di alta moda tra Palma di Montechiaro, Agrigento e Sciacca. E cresce l’attesa per il gran finale di questa sera del grande evento firmato Dolce e Gabbana. “La Sicilia è il posto più bello del mondo, non si tratta solo della sfilata, ma di raccontare una storia, ...

Fioritura di Castelluccio - “La più bella del mondo” : siamo nel periodo clou - domani 2 escursioni guidate : domani ben due escursioni condurranno proprio alla Fioritura di Castelluccio. “Il primo weekend di Luglio delle Guide Ambientali escursionistiche renderà omaggio alla Fioritura di Castelluccio, la più bella al mondo. domani, ben due escursioni saranno dedicate a questo spettacolo straordinario per il quale giungono turisti da ogni Nazione. Saremo a Forca di Presta ed arriveremo sul Monte Vettore. Cammineremo nel territorio di confine tra ...

Fiorentina - Commisso : “La Calabria è tra le terre più belle al mondo” : Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, nel corso di un’intervista al sito noidiCalabria.it, ha ribadito il suo forte legame con la punta dello Stivale: “Sono emigrato negli Stati Uniti da bambino, ma non ho mai dimenticato l’Italia, la Calabria e, soprattutto, Marina di Gioiosa Jonica. La bellezza del territorio e il calore della gente calabrese sono qualcosa che porto da sempre con me”. “Mi piacerebbe ...

Tony Arbolino Moto3 - GP Olanda 2019 : “La gara più bella della mia vita. Non voglio pensare al Mondiale” : Tony Arbolino si laurea nell’Università del Motociclismo di Assen (Olanda) e concede il bis dopo il successo del Mugello. Il centauro italiano ottiene infatti il secondo successo stagionale nel Mondiale 2019 di Moto3 e torna prepotentemente in corsa per il campionato, visto il 12° posto di Aron Canet, attuale leader. Una prestazione di grande intelligenza tattica quella del pilota della Honda (VNE Snipers), che ha saputo interpretare tutti ...

NBA – Darren Collison si ritira a 31 anni : “La fede è più importante del basket” : Darren Collison si ritira a 31 anni: la guardia dei Pacers ha altre priorità da mettere davanti al basket NBA La notte del 30 giugno, Darren Collison sarebbe diventato free agent. Non di certo uno dei nomi di primo piano al fianco di Kevin Durant o Kawhi Leonard, ma la guardia dei Pacers sarebbe potuta tornare utile a più di un team della lega, a costi non troppo elevati. Il suo nome però non figurerà fra i giocatori senza contratto. Il ...

EcoFuturo 2019 - crowdfounding e autostrade del mare : “La via più veloce - economica e pulita per le nostre coste” : Torna per il sesto anno il festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...