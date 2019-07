Calcutta | successo a Cosenza nella sua unica tappa calabrese di ieri | 21 luglio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) È approdato per la prima volta a, in Piazza XV marzo,serata di sabato 20il cantanteche ha letteralmente invaso la città riproponendo sul palco le tracce del suo album Evergreen e ripercorrendo il suo percorso musicale con brani meno recenti che, indubbiamente, hanno segnato la sua carriera artistica. Il concerto, un live imperdibile che ha visto un pubblico vastissimo invadere la piazza sitaparte storica di, è stato un enormee come annunciato dallo stesso cantante, è stata inoltre l’del suo tour intitolato “Evergreen”, in onore del suo ultimo album....

