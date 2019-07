Inter | Icardi continua la guerra ai nerazzurri | vorrebbe solo la Juventus

Inter - Antonio Conte ne fa fuori un altro. Dopo aver escluso Icardi e Nainggolan - boccia anche Perisic : Vi sveliamo un segreto che non sa nessuno: a Conte piace molto Lukaku. Lo vuole proprio. Ve ne sveliamo un altro, una sorta di scoop che ci sentiamo di dare: Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto Inter. Ne aggiungiamo ancora uno, l' ultimo, il più fresco e prezioso: anche Perisic può iniziare

Calciomercato Inter News/ Icardi avrebbe rifiutato l'Arsenal - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, il club nerazzurro pensa anche a Radamel Falcao per rinforzare il reparto avanzato, ultime notizie,

Icardi alla Juve? L’impatto per Inter e bianconeri : Niente maglia numero 9 per la Juventus nella tournée in Asia, con Gonzalo Higuain che vestirà infatti il numero 21. Un segnale, secondo le indiscrezioni, che la maglia numero 9 potrebbe finire sulle spalle di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter resta infatti in uscita: “La situazione su Icardi è molto chiara. Il club è stato […] L'articolo Icardi alla Juve? L’impatto per Inter e bianconeri è stato realizzato da ...

Sky : il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi : Se Antonio Conte parlando del mercato ha parlato della necessità dell’Inter di snellire l’organico, il Napoli cerca di dare una m ano ai nerazzurri. Secondo la redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per Mauro Icardi. Non più una suggestione dunque quella di vedere l’argentino in azzurro, ma una possibilità concreta. Le due società avrebbero l’intesa ...

Ultim’ora Sky – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...

Inter - Antonio Conte cancella Icardi e Nainggolan : "No - per loro non c'è posto" : "Mauro Icardi è fuori dal nostro progetto. Questa è la realtà in questo momento, la società è stata chiara". Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Manchester United a Singapore, a proposito dell’attaccante argenti

Inter - Conte in conferenza : importanti indicazioni su Lukaku - Icardi e Nainggolan : conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, domani si gioca infatti Inter-Manchester United di International Champions Cup a Singapore. Ecco le parole del tecnico. “Io frustrato per Lukaku? Frustrato è una parola grossa. Lukaku mi piace, sarebbe un giocatore importante per noi ma è un calciatore del Manchester United. Conosco molto bene Lukaku, lo volevo già quando ero allenatore del Chelsea, ma conosciamo la nostra ...

Mauro Icardi non cambia idea e vuole solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Gazzetta : Per Icardi De Laurentiis ha un alleato nell’Inter : Asse aperto tra Inter e Napoli per Mauro Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti potrebbe essere proprio il club milanese l’alleato di De Laurentiis per chiudere l’affare. L’argentino ha espressamente detto che preferirebbe come destinazione la Juve, ma Marotta non vorrebbe vendere al diretto avversario. Il Napoli intanto si sarebbe portato avanti con una proposta d’ingaggio di 7 milioni a Wanda Nara per ...

Inter - Icardi avrebbe aperto al trasferimento al Napoli : Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è in uscita visto che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno dichiarato pubblicamente di non puntare su di lui. L'ennesima dimostrazione è arrivata nei giorni scorsi con l'attaccante rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournée in Asia che vedrà la squadra impegnata in International Champions Cup. L'ormai ex ...

Corsera : l’Inter lascia a casa Icardi e vola a Singapore senza attaccante ma con lo chef : Curiosa per non dire al limite dell’assurdo la situazione dell’Inter, sottolineata dal Corriere della Sera, che è partita ieri destinazione Singapore dove affronterà il primo test stagionale senza una punta. Si discute tanto del mercato del Napoli, non senza le solite critiche al presidente per il fatto che il club non abbia ancora chiuso l’affare James Rodriguez e portato a casa un big per il reparto offensivo, eppure ...

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Calciomercato Inter - rinnovo in vista per Lautaro mentre Icardi resta in uscita : L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, ...