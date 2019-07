Sky | Children of the Light uscirà anche per altre piattaforme oltre il mobile?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 20 luglio 2019) Jenova Chen il co-fondatore di thatgamecompany,che la mente creativa dietro a giochi come Journey, Flower e il più recente titoloSky:of the.Ebbene, in occasione di un'intervista, Chen ha dichiarato come quest'ultimo gioco per dispositivi mobili potrebbe uscireper: "Il gioco è in grado di raggiungere qualsiasi piattaforma. Il fatto è che vogliamo raggiungere la piattaforma in cui si possa adattare al meglio".Sky:of theè un titolo che ora utilizza la formula free-to-play, ma sappiamo che il gioco ha iniziato in maniera leggermente diversa: "Abbiamo costruito il gioco premium un po' come fosse "un giro sulle montagne russe", ma adesso che dobbiamo permettere alla gente di entrare così da poter costruire una community, abbiamo trasformato il nostro "giro sulle montagne russe" in un parco a tema. In poche parole, puoi ...

