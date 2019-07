Luna | viaggi turistici e colonie destinate alle industrie? I visionari Elon Musk e Jeff

Il sogno della Luna : dall'Ariosto alla fuga nel tempo. Un viaggio che non finisce mai : Vittorio Macioce B entornato Astolfo, con il coraggio, la leggerezza e quel desiderio di sognare l'impossibile.Astolfo come simbolo di una via d'uscita, perché in questi tempi confusi e senza orizzonti, dove il sentimento più forte è la paura, c'è davvero bisogno di qualcuno capace di domare l'ippogrifo e andare a riprendere il senno perduto sulla Luna.Eccola la Luna, sta ancora lì, battezzata con la bandiera americana da Neil ...