Sky | Children of Light | il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey si mostra in 13

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco dei creatori di Journey è disponibile su iOS : Sky: Children of the Light, il nuovo titolo dello sviluppatore di Journey e Flower Thatgamecompany, è ora disponibile in tutto il mondo per i dispositivi iOS. Il gioco è stato originariamente annunciato nel 2017 e, per ora, vedrà la luce solamente su iPhone, iPad e iPod touch. Secondo il sito Web di Sky, però, il gioco è "in arrivo" anche su dispositivi Android, Mac, Apple TV, PC e console.Sky: Children of the Light vi permetterà di esplorare ...

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Sky : Children of the Light per gli sviluppatori è "come un film Pixar" : Recentemente Thatgamecompany ha pubblicato un trailer del suo nuovo titolo in arrivo a luglio su iOS, Sky: Children of the Light.In un'intervista con Polygon, come riporta Videogamer, il co-fondatore dello studio, Jenova Chen ha dichiarato: "Sto cercando di creare qualcosa come un film della Pixar. Qualcosa per la famiglia per giocare insieme. I telefoni cellulari hanno due miliardi di giocatori, ma ci sono solo 200 milioni di console. Ciò ...