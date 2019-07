Polemica Gerry Scotti : Ai delinquenti voglio vedere le manette ai polsi

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ha creatoe scalpore la frase pronunciata dadurante la puntata di Caduta Libera in onda su Canale5. Una domanda sui “prigionieri” ha dato al conduttore lo spunto per lasciarsi andare ad un’accesasul tema delle. "A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga". Questa era la domanda per il concorrente che, correttamente, ha risposto "prigionieri". Cosìha incalzato: "Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano lemi chiedo 'ma perché?', fateche gliele avete messe. Dobbiamo vergognarci?".In studio si sono levati gli applausi del pubblico e lui ha rilanciato la: "Io sono contrario allema se uno è un delinquentone e gliele hanno messe fategliele. L’ho buttata lì, tanto è estate e non mi guarda nessuno". In questo modo ha chiuso il discorso. E la maggior parte del pubblico sembra condividere il suo pensiero.