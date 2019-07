Ascolti tv - dati auditel giovedì 18 luglio - vince Don Matteo 11 : Ascolti tv, prime time Don Matteo non tradisce mai, nella sfida delle repliche della tv estiva, la riproposizione della stagione 11 su Rai1 ha fatto segnare 2.244.000 spettatori e il 14% di share. Mentre si è piazzato al secondo posto, su Canale 5, il film in replica Il Principe e il Pirata con 1.973.000 spettatori e l’11% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per The Circle con 1.147.000 spettatori e il 6.5% di share. A seguire, tra gli ...

Ascolti TV | Giovedì 18 luglio 2019. Don Matteo 14% - Il Principe e il Pirata 11% - Fuori dal Coro 8.3% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 2.244.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Il Principe e il Pirata ha raccolto davanti al video 1.973.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Improvviserai ha interessato 536.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 961.000 spettatori (6%). Su Rai3 The Circle ha raccolto davanti al video 1.147.000 spettatori pari ad ...

Ascolti Tv Giovedì 18 luglio - flop Improvviserai (3.1%) - Il Principe e il Pirata 11% contro Don Matteo 14% : Ascolti Tv Giovedì 18 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo 11 replica – Rai 1 – 2.244 milioni e 14%Il Principe e il Pirata – Canale 5 – 1.973 milioni e 11%The Circle – Rai 3 – 1.147 milioni e 6.5%Fuori dal Coro – Rete 4 – 1.110 milioni e 8.3%Chicago PD 1a Tv Free – 961 mila e 6%In Onda – La7 – 711 mila e 4.4%Improvviserai – Rai 2 – ...

Ascolti TV | Giovedì 18 luglio 2019. Don Matteo 14% - Il Principe e il Pirata 11% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 2.244.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Il Principe e il Pirata ha raccolto davanti al video 1.973.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Improvviserai ha interessato 536.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 961.000 spettatori (6%). Su Rai3 The Circle ha raccolto davanti al video 1.147.000 spettatori pari ad ...

Ascolti TV | Giovedì 18 luglio 2019 : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Principe e il Pirata ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Improvviserai ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 The Circle ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal ...

Ascolti Tv Giovedì 18 luglio - debutta Improvviserai - Il Principe e il Pirata contro Don Matteo : Ascolti Tv Giovedì 18 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo 11 replica – Rai 1 – milioni e %Improvviserai – Rai 2 – mila e %Il Principe e il Pirata – Canale 5 – milioni e %The Circle – Rai 3 – milioni e %Chicago PD 1a Tv Free – milioni e %Fuori dal Coro – Rete 4 – mila e %In Onda – La7 – mila e %Spider-Man 2 – Tv8 – mila e ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 11 luglio : vince Don Matteo 11 in replica : Con 2.231.000 telespettatori di media e il 13,6% di share i due episodi della undicesima stagione di Don Matteo, ‘La mia giustizia’ e ‘La notte dell’anima’, proposti in replica l’11 luglio su Rai1, si sono aggiudicati gli Ascolti del prime time. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Riviera’che ha totalizzato 1.287.000 telespettatori e uno share del 9%. Terzo gradino del ...

Ascolti TV | Giovedì 11 luglio 2019. Don Matteo 13.6% - Riviera 9% - Fuori dal Coro 8.6%. Un’Estate Fa chiude al 4.1% : Maria Chiara Giannetta Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Riviera ha raccolto davanti al video 1.287.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Un’Estate Fa ha interessato 690.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.021.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Moonlight ha raccolto davanti al video 1.044.000 spettatori pari ad ...

Ascolti tv giovedì 11 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Un'estate fa, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Moonlight ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Riviera ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 11 luglio 2019 : Maria Chiara Giannetta Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Riviera ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un’Estate Fa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Moonlight ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori ...

Ascolti Tv Giovedì 11 luglio : Don Matteo - il finale di Riviera - Moonlight : Ascolti Tv Giovedì 11 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – milioni e %Un’estate fa – Rai 2 – milioni e %Moonlight – Rai 3 – mila e %Riviera – Canale 5 – milioni e %Fuori dal coro – Rete 4 – milioni e %Chicago P.D. – Italia 1 – mila e %In Onda – La7 – mila e %Ghost Rider – Tv8 – mila e %Tutta la Verità – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 4 luglio - vince Don Matteo 11 in replica : Le repliche di Don Matteo 11, su Rai1, si aggiudicano la prima serata del 4 luglio con 2 milioni 447mila telespettatori e il 13.38% di share per il primo episodio e 2 milioni 10mila telespettatori con il 13.95% per il secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Riviera ha fatto registrare 1 milione 425mila spettatori pari all’8.8% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 il programma di attualità di ...

Ascolti tv giovedì 4 luglio 2019 : I dati di ascolto del giovedì. Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Un'estate fa, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Una notte con la regina ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Riviera ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...

Ascolti Tv Giovedì 4 luglio : male Riviera (8.8%). Le repliche di Don Matteo (13.6%) : Ascolti Tv Giovedì 4 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – 2.22milioni e 13.6%Un’estate fa – Rai 2 – 1.22 milioni e 7.1%Una Notte con la Regina – Rai 3 – 858 mila e 4.8%Riviera – Canale 5 – 1.43 milioni e 8.8%Fuori dal coro – Rete 4 – 1.26 milioni e 9.1% (21:31-00:48)Chicago P.D. – Italia 1 – 930 mila e 5.6%In Onda – ...