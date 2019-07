US Open – 6 azzurri nel main draw | i nomi dei tennisti italiani nel tabellone principale

Golf – Dubai Duty Free Irish Open : tre azzurri al 32° posto - in testa c’è l’irlandese Padraig Harrington : Tre italiani al 32° posto del torneo di Dubai, comandato al momendo dall’irlandese Padraig Harrington Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi sono al 32° posto con 68 (-2), colpi nel Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome in Irlanda. Al 67° con 70 ...

Golf – Irish Open : Knox difende il titolo - sei azzurri in gara : Eurotour: nell’Irish Open difende il titolo Russell Knox, sei azzurri in gara. Nel torneo delle Rolex Series molti campioni nel field tra i quali Jon Rahm e Tommy Fleetwood Numerosi campioni in campo nel Dubai Duty Free Irish Open (4-7 luglio), il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Lahinch GC, nella città da cui il circolo prende nome in Irlanda. ...

Golf – BMW International Open : Jordan Smith ci prova - Pavan e gli azzurri in alto : Eurotour: ci prova Jordan Smith, in alto Pavan, Bergamaschi ed Edoardo Molinari. Il leader ha un colpo di margine su Matthias Schwab e Matthew Fitzpatrick. Ha ceduto Martin Kaymer L’inglese Jordan Smith conduce con 203 (70 67 66, -13) colpi, a un giro dal termine, il BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Sono in alta classifica ...