Nuova modalità Luna su più smartphone Huawei presto? Un brevetto lo conferma

Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per una Nuova modalità Ambient : Chrome OS potrebbe presto vedere l'introduzione degli screensaver attraverso una nuova modalità Ambient, "ispirata" alle funzioni già presenti a bordo dei dispositivi Google Chromecast e Android TV. L'articolo Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per una nuova modalità Ambient proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 : Il Producer Jeff Antwi parla della Nuova modalità Volta : Jeff Antwi, Producer di EA Sports, Rio Ferdinad e Chelcee Grimes parlano della nuova modalità Volta che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. Per la traduzione in italiano attivare i sottotili e dalle impostazioni selezionare lingua italiana. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook... Source

Flappy Royale è la Nuova modalità Battle Royale di Flappy Bird : Per chi non riuscisse a capire di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro: Flappy Bird è stato un gioco per Android ed iOS che consentiva di guidare un piccolo uccellino attraverso stretti passaggi ricchi di insidie.Ora, come riporta PC Gamer, questo gioco ha la sua modalità Battle Royale e può essere giocato addirittura sul vostro browser. La formula è pressoché la stessa per tutti gli altri Battle Royale: sono presenti 99 giocatori ...

Void Bastards : lo shooter ispirato a BioShock e System Shock sta per ricevere una Nuova modalità sfida gratuita e DLC a pagamento : Void Bastards sta per diventare più grande. Il gioco, attualmente disponibile su Xbox Game Pass, si espanderà con una nuova modalità sfida gratuita, oltre a un DLC a pagamento che aggiungerà un sacco di contenuti al gioco, riporta VG247.com.I dettagli di queste prossime aggiunte sono stati delineati in un post su Steam nella pagina del gioco, dove si conferma una nuova modalità sfida gratuita per tutti i giocatori."Stiamo ancora aggiustando i ...

Mortal Kombat 11 lancia la Nuova modalità competitiva Kombat League : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un nuovo gameplay trailer per la Kombat League di Mortal Kombat 11, una nuovissima modalità competitiva stagionale che permette ai giocatori di competere online con altri Kombattenti per ottenere esclusivi premi in-game. La Kombat League è disponibile da oggi 18 giugno, come contenuto gratuito del nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11.Ulteriori dettagli nel comunicato ...

Gears 5 – Nuova modalità Escape - data di uscita e cross over : Il titolo più atteso dei fan della console di casa Microsoft per la conferenza e3 2019 è sicuramente Gears 5. Voglio solo ricordare che questo è il secondo capitolo della Nuova trilogia che funge da reboot della saga di Gears of War. Sviluppato da The Coalition capitanati da Rod Fergusson, il papà della serie ai tempi di epic. Chiusa la piccola parentesi introduttiva andiamo a vedere la cinematica, molto suggestiva, parecchio strana ma ...

E3 2019 : ecco Battlemode - la Nuova modalità multiplayer di Doom : Eternal : Bethesda ha svelato Battlemode, la nuova modalità PvP asimmetrica 2vs1 di Doom: Eternal.In Battlemode, uno Slayer armato fino ai denti dovrà vedersela contro due giocatori che controlleranno altrettanti demoni in tre round ricchi di azione e adrenalina. Ogni demone ha caratteristiche e movenze uniche, così come attacchi e abilità, e potrà evocare in campo alcuni abomini guidati dall'IA. Stando alle parole di Bethesda, l'obiettivo di Battlemode è ...

Farming Simulator League : Disponibile la Nuova modalità eSport : Farming Simulator League, la modalità di gioco ufficiale di Farming Simulator 19 dedicata alla scena competitiva, è ora Disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito. Sono disponibili due nuovi video tutorial: uno che introduce la modalità di gioco e uno che introduce il sistema torneistico in generale, i quali vi insegneranno tutto quello che c’è da sapere per competere ...

Red Dead Online riceve la Nuova modalità Nemico Pubblico e l'evento free roam Re dei Binari : Attraverso un comunicato stampa ufficiale Rockstar ha condiviso i dettagli sulle novità per Red Dead Online, che riceve la nuova modalità Nemico Pubblico e l'evento free roam Re dei Binari. Nemico Pubblico In questo mondo esistono solo due modi per vincere: essere il Nemico Pubblico o colui che lo uccide. In questa nuova modalità Resa dei conti ogni squadra ha un Nemico Pubblico designato, ruolo che viene assegnato a rotazione ...

