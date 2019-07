Modena | anziano massacra la moglie a coltellate nel sonno

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019)- Tragedia in via Alassio, dove nella notte undi 88 anni hato lacolpendola con diversemolto probabilmente mentre stava dormendo. La vittima aveva 77 anni ed è stata trovata stamane intorno alle ore 5:30 in un lago di sangue nella propria camera da letto. La polizia intervenuta sul posto ha arrestato proprio il marito, avviando le indagini del caso. Al momento non sono note le cause che lo hanno portato al folle gesto. Salerno,accoltella marito: sottoposta a TSO Una donna affetta da psicosi ha accoltellato il marito nelSecondo quanto riferisce la Gazzetta di, l’soffrirebbe di demenza senile ed è ora piantonato in stato di arresto nell’ospedale di Baggiovara presso il reparto Diagnosi e cura. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo avrebbe chiamato subito ...

LaStampa : Modena, omicidio all'alba: anziano uccide la moglie - MediasetTgcom24 : Modena, anziano uccide la moglie in casa: arrestato #Modena - NICOVENDOME55 : Anziano uccide la moglie a Modena - Cronaca - ANSA -