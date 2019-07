Bambino trova un messaggio in bottiglia scritto 50 anni fa | rintracciato l’autore sui

Una Vita anticipazioni : il Bambino di BLANCA sarà trovato? RIERA ci prova ma… : Tra i protagonisti della trama di Una Vita legata al rapimento del piccolo Moises si inserirà presto anche il detective RIERA (Pablo Menasanch); dati i forti sentimenti che ha nei riguardi della domestica Carmen (Maria BLANCA), l’uomo deciderà di offrire il suo aiuto a BLANCA (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) nelle ricerche del piccolino ma, agendo in tale maniera, si esporrà ad un grave pericolo… Una Vita, spoiler: RIERA trova una ...

Nettuno - Bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : trovato a faccia in giù : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno. Dramma a Nettuno, sul litorale vicino Roma, dove stamattina è morto un bambino di due anni. Il piccolo è caduto in uno stagno...

Dopo l’incendio di Notre Dame trovate tracce di piombo nel sangue di un Bambino : Le famiglie residenti sull’Ile de Citè a Parigi sono state invitate a sottoporre i loro figli al test di dosaggio del piombo Dopo che livelli superiori al normale sono stati riscontrati nel sangue di un bambino di sette anni. Lo rende noto l’Agenzia regionale della salute dell’Ile-de-France, nel quadro di un monitoraggio degli effetti dell’incendio...

Incendio Notre-Dame - trovato piombo nel sangue di un Bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

Bambino di due anni trovato morto in casa : il papà chiama i soccorsi e scappa : trovato senza vita un Bambino di due anni questa mattina a Milano in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre...

