Samsung Galaxy Fit e | la rivale della Mi Band 4 | è in offerta su Amazon a meno di 30 euro

Samsung Galaxy Note 10 : nuova tecnologia per il LED di notifica e caricabatterie da 45 watt separato : Samsung registra un marchio relativo a una nuova tecnologia per il LED di notifica di Samsung Galaxy Note 10, che non avrà il caricabatterie da 45 watt nella confezione.

Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no : A distanza di un paio di giorni dalla presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Aumentano gli smartphone che lo vanteranno

Ottimi i riscontri sui Samsung Galaxy S8 con problemi burn-in : promosso "Samsung Ora" : Bisogna analizzare bene in questo periodo i riscontri giunti direttamente dai possessori di un Samsung Galaxy S8 che hanno riscontrato problemi burn-in. Si tratta di un'anomalia assai diffusa anche in Italia, come avrete avuto modo di percepire qualche mese fa attraverso un nostro articolo a tema. In tanti di recente si sono chiesti come sarebbero potute cambiare le cose grazie alla discesa in campo di una novità importante sul fronte ...

Samsung Galaxy S10+ è in offerta bomba su eBay a 599 - 99 euro : Samsung Galaxy S10+ è in offerta bomba su eBay, da dove può essere acquistato a un prezzo davvero straordinario.

Huawei P Smart - P20 Lite - Mate 10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza : nuove patch di sicurezza per Huawei P Smart, P20 Lite e Mate 10 Lite, così come per Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018).

Samsung Galaxy S11 porterà a una vera svolta per il comparto fotografico della gamma : Samsung Galaxy Note 10 porterà qualche miglioramento nel campo fotografico, ma la vera svolta dovrebbe arrivare con Samsung Galaxy S11: ecco le ultime indiscrezioni dalla Cina.

Vittima di ban il Samsung Galaxy Note 10? Guerra fredda hi-tech in Asia : Il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere, suo malgrado, Vittima di un nuovo ban. Non si parla qui della tensione tra Stati Uniti e Cina che ha avuto le sue nefaste conseguenze su Huawei ma in questa estate dove proprio i ban sembrano andare di moda, un vero e proprio clima da Guerra fredda hi-tech si è andato a creare tra Corea e Giappone. La presentazione del Samsung Galaxy Note 10 è prevista per il prossimo 7 agosto e di certo il suo ...

Sorpresa One UI 2.0 per i Samsung Galaxy con Android Q : 2.1 per i Galaxy S11 : Sapevamo già che Android Q sarebbe stato reso disponibile a bordo di alcuni Samsung Galaxy: quel di cui finora non eravamo a conoscenza, e che potevamo solo limitarci ad immaginare, è che la major-release arriverà con la One UI 2.0, ed in versione 2.1 per i futuri Galaxy S11, proprio come riportato in esclusiva da 'SamMobile' (fonte di cui ci si può certamente fidare). Al momento si tratta solo di semplici indiscrezioni, ma l'affidabilità della ...

Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà tre versioni ma per il supporto ECG forse ci sarà da attendere : Samsung Galaxy Watch Active 2 è un nuovo orologio smart che il colosso coreano si appresta a lanciare sul mercato in tre varianti. Ecco le sue feature

Non mancherà la potenza al Samsung Galaxy Note 10 : nuovi risultati di Geekbench : Passa su Geekbench il Samsung Galaxy Note 10 (product-code "SM-970F"), andando a conferma delle specifiche tecniche di cui già circolavano sul suo conto. Il prodotto testato corrisponde alla variante europea, che debutterà (così almeno dovrebbe essere) con il processore Exynos 9825 (versione aggiornata dell'Exynos 9820 che equipaggia i Galaxy S10). Come riportato da 'gsmarena.com', il Samsung Galaxy Note 10 (che include 8GB di RAM) ha fatto ...

Android Q regalerà la One UI 2.0 e 2.1 ai possessori di dispositivi Samsung Galaxy : Android Q dovrebbe portare a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy la nuova personalizzazione One UI 2.0. I Samsung Galaxy S11 dovrebbero invece spingersi fino alla One UI 2.1.

Calano parecchio le pretese di TIM con il Samsung Galaxy Note 9 dal 16 luglio : nuove rate ufficiali : Stanno arrivando novità molto interessanti questo martedì per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy Note 9 a rate, soprattutto per chi ha nel mirino la versione con 512 GB di memoria interna, almeno stando alle ultime mosse anticipate da TIM. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di abbassare Notevolmente le proprie pretese per chi vuole pagare il top di gamma Android nei prossimi due anni e mezzo. Cerchiamo dunque ...

Le watch face di Samsung Galaxy Watch Active arrivano sui modelli più vecchi : Le Watch face lanciate su Samsung Galaxy Watch Active sono ora disponibili al download anche per Galaxy Watch, Gear S3 e Gear Sport.

TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019).