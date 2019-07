Marca | duro attacco a De Laurentiis | “Non c’è nulla da capire | il Real ha fatto il prezzo

forzazzurri

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il giornaleattacca ADL Le ultime notizie su James Rodriguez, il giornalemolto vicino alMadrid, attacca Aurelio De: “Dedice che non capisce per quale motivo ilMadrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c’èdadal momento che il cartellino appartiene alMadrid che a suo tempo lo ha acquistato pagando 80 milioni di euro. – il giornale poi fa un paragone – Quando hai prodotto il film di Adriano Celentano lo haiperché lo volevi per davvero. Allo stesso modo adesso ilMadrid chiede 40 milioni per James e se lo vuoi devi pagare questa cifra. Se non li paga lui questi soldi, lo farà un altro e può essere anche l’Atletico Madrid”. Leggi anche Sportmediaset – Icardi-Napoli, spunta la data: pronta ...

